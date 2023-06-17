Hulkenberg, kırmızı bayrak ihlali nedeniyle inceleme altında!
Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci sıraya yerleşen Haas pilotu Nico Hulkenberg, olası bir ihlal sebebiyle hakemler tarafından görüşmeye çağırıldı.
Hulkenberg, bugün Montreal'de harika bir sıralama seansı geçirdi ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in ardında ikinci sırada yer aldı.
Ancak seansın ardından Hulkenberg, gerçekleştirdiği olası bir ihlal nedeniyle FIA hakemleri tarafından görüşmeye çağrıldı.
Görevliler tarafından yayınlanan belgeye göre, Hulkenberg'in yerel saatle 18:40'ta bir takım temsilcisiyle birlikte görüşmeye gitmesi gerekiyor.
Görüşmeye çağırılması ile ilgili gerekçe olarak, "FIA Formula 1 Spor Yönetmeliği Madde 37.6(a)'nın ihlal edildiği iddiası - yani Hulkenberg'in aracının FIA ECU tarafından belirlenen minimum sürenin üzerinde kalmaması" gösteriliyor.
Kırmızı bayrağın ardından pilotların pit alanına dönmesi için gereken minimum bir süre var ve komiserler Hulkenberg'in zorunlu delta süresine göre çok yavaş gittiği iddiasının bir soruşturma gerektirdiğini düşünüyor.
Bu soruşturmanın sonucuna göre Hulkenberg'e 3 sıra grid cezası gelebilir.
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