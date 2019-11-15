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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Kariyerimle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok"

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Hulkenberg: "Kariyerimle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok"
Ekleyen:
, Editör
15 Kas 2019 08:06

Nico Hulkenberg, sezon sonunda Formula 1'e veda edecek olsa da herhangi bir pişmanlığı olmadığını söyledi.

Nico Hulkenberg, Formula 1'de 175 Grand Prix'ye katıldı ve en iyi şampiyona sonucu 2018'deki yedinciliğiydi. Hulkenberg, bu uzun kariyernde 1 pole pozisyonu ve 2 en hızlı turu alırken, 511 puan topladı ve toplamda 43 tur lider gitti.

Hiç podyuma çıkamayan Alman pilotun sezon sonunda F1'e veda etmesi bekleniyor ve verdiği demeçte kariyeriyle ilgili herhangi bir pişmanlığı olmadığını söyledi.

"Geriye dönüp bakarsam hiçbir pişmanlığım yok. Hepimiz gibi, yapmak istemediğim ya da şimdi farklı yapabileceğim birkaç şey yaptım. Bunu şimdi söylemek kolay. Başardıklarımdan memnunum ve emekli olduğumu düşünmüyorum. Formula 1'den ayrılmıyorum. Evet, belki gridde olmayacağım ancak bir fırsat olduğunda bunun için hazır olacağım."

"Geride kalan süreçte bazı şeyler daha iyi olabilirdi, podyumlar alabilirdim, belki daha fazlasını yapabilirdim. Ama işte böyle gitti. Bununla yaşayabilirim, yaşamalıyım. Ama değiştirmek mümkün değil."

"Bu yıl yanlış bir şey yaptığımı hissetmiyorum. Elbette bazı yarışlarda hatalarım vardı. Hockenheim üzücüydü. Bunun gelecek üzerinde bir etkisi oldu, ama zamanlaması böyleydi... Şimdi durum ve bununla yaşayabilirim." dedi.

Hulkenberg son olarak Brezilya GP hakkında da konuştu.

"Brezilya özel bir yer, güzel bir yer. Buradaki yarışı gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim hafta sonlarından birisi."

"Yarıştan önce neler olduğunu bilmek gerçekten zor. Orta grup çok yakın. Bazı yarışlarda Daniel daha iyi, bazı yarışlarda ben daha iyiyim. Ama benzeriz. Son birkaç yarışta sürekli daha iyi bir aracımız vardı ve daha iyi bir hıza sahip olduğumuz için puanlar aldık. Japonya'yı bir kenara koyarsak her yarıştan puanla ayrıldık."

"Pek çok takım var ve kimin önde olduğu yarıştan yarışa değişiyor. Bazı yarışlarda Toro Rosso çok güçlü, bazılarında Racing Point. Hafta sonundan hafta sonuna, pistten piste değişiyor ama genellikle Mclaren'la daha yakın bir savaş var."

"Gelecek yıl neler olacağını bilmiyorum ve Renault'nun neler yapabileceğini de bilmiyorum. Tahmin etmek çok zor. Ama takım için en iyisini diliyorum."

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Editör Kemal Şengül

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