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Formula 1 İspanya GP

Hulkenberg: "Kariyerimde ilk kez geleceğim konusunda rahatım"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, geleceğinin netleşmesinden dolayı çok mutlu.

Ezel Tan
Güncel:
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nico Hülkenberg gelecek yıl Sauber için yarışacak ve Audi projesinin kilit isimlerinden birisi olacak.

Formula 1'deki kariyerine Amerikan ekibin verdiği şans sayesinde devam eden fakat buna rağmen Haas'tan ayrılmaya karar veren Hulkenberg'in bu karar ve bir sonraki sözleşmesinin olağandışı şekilde erken açıklanması pek çok kişiyi şaşırttı.

Ancak Nico, Haas'taki atmosferin tamamen normal olduğun ve gelecek planlarının şimdiden netleşmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Hulkenberg şöyle konuştu: "Aslında bu oldukça güzel bir duygu, çünkü kariyerim boyunca ilk kez geleceğim konusunda sakin olduğumu söyleyebilirim."

"Ne yapacağımı biliyorum ve diğer değişkenleri izleyebiliyorum. Bu durumda olmak çok güzel."

"Normalde uzun bir süre belirsizlik içinde kalırdım ama şimdi bu açıdan işler iyi gidiyor. Fakat şu anda tamamen bu sezona, Haas'taki çalışmalarıma odaklanmış durumdayım ve takımda garip ya da anormal hiçbir şey olmuyor."

Hulkenberg daha önce de Hinwil merkezli takım için yarışmış fakat buradaki macerası kısa sürmüştü.

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