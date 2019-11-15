Hulkenberg, IndyCar'a geçme ihtimalini doğruladı

Brezilya padokunda dolaşan söylentilere göre Hulkenberg, gelecek yıl için IndyCar takımlarından Ed Carpenter Racing'le anlaştı ve gelecek yıl burada mücadele edecek.

Artık Formula 1'de yarışma ihtimali neredeyse hiç kalmayan Alman pilot, perşembe günü verdiği demeçte henüz herhangi bir takım veya seriyle anlaşmadığını, ancak IndyCar'a ilgi duyduğunu söyledi.

32 yaşındaki Renault pilotu, söylentiler hakkında, "Hiçbir şey imzalamadım ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmak istiyorum."

"Farklı telefonlar aldım, farklı yarış serilerinden, takımlardan... Ama şu noktada henüz hiçbir şey olmadı."

"Ama evet, IndyCar değerlendirdiğim bir seri. Ama doğruyu söylemek gerekirse zihinsel olarak çok rahatım. Sezonu bitireceğim ve mümkün olduğunca çok şey başarmak istiyorum. Sonrasında arkama yaslanacağım, kendime ne yapmak istediğimi soracağım."

"Kesinlikle acele etmem gerektiğini hissetmiyorum. Sadece yarışmak istiyorum ve çok rahatım."

"Oval yarışların büyük bir fanı olmadığını söyledim. Evet çok saygı duyuyorum, ama bu benim işim değil. Yani evet, sadece normal pistlerle sınırlı olacak." dedi.

Ed Carpenter'le görüşüp görüşmediği sorusuna, "Şu anda kimseyle konuşmuyorum, seninle konuşuyorum!" yanıtını verirken, kendisini arayıp aramadıkları sorusuna, "Neden bu kadar ilgileniyorsunuz?" yanıtını verdi.