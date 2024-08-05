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Formula 1 Belçika GP

Hulkenberg: "İlk dört takıma geçme şansım yoktu, ben de Audi'yi seçtim"

Nico Hulkenberg, Audi'ye geçiş kararından pişmanlık duymuyor.

Ezel Tan
Güncel:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, gridde

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, gridde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Audi'den aldığı ciddi teklifi reddederek sürpriz şekilde Williams ile sözleşme imzaladı. Pek çok kişi İspanyol pilotun bu kararının ardında, Alman şirketin projesine güvenmemesinin yattığını düşünüyor.

Hal böyle olunca Nico Hulkenberg'e, 2024'te puan kazanamayan tek takım olarak kalan Sauber/Audi ile imzaladığı sözleşmeden pişman olup olmadığı soruldu.

Hulkenberg bunun üzerine şöyle dedi: "Yanlış bir karar verdiğimi düşünmüyorum."

"İlk dört takımdan birine geçmem için herhangi bir fırsat yoktu. Dolayısıyla sakinim ve kararımdan eminim."

"Sizinle ilgilenen her takım size belirli bir gelecek vaat ediyor. Yani 'Şunu yaparız, bunu yaparız' diyorlar."

"Audi çok güçlü bir küresel marka. Projeyi ne kadar ciddiye aldıklarını ve başarılı olmak için ne kadar yatırım yaptıklarını biliyorum."

"Ayrıca, 2026 yılında yönetmelikler değişecek ve bu da yeni bir üretici için iyi bir fırsat sunacak."

"Onlarla anlaşmayı kariyerim için büyük bir fırsat olarak gördüm."

"Elbette bunun kolay ve basit olacağını söylemiyorum, çünkü hiçbir garanti yok. Önümüzde uzun bir yol var ama Audi'nin çok ciddi hedefleri var ve fabrika takımı adına yarıştığınız için üzerinizde daha fazla baskı hissediyorsunuz."

"Yine de endişelim değilim çünkü hem ben hem de takım her alanda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz."

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