Hulkenberg: "İlerlemeden memnunum fakat yorum için acele etmeyeceğim"

Nico Hulkenberg, son iki yarışta iki kez puan almayı başardı ve ortadaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmiş oldu.

Aracın yarış temposu ve lastik kullanımı geçen yıldan net şekilde daha iyi; bu da takımın ilerlemesine yardım ediyor.

Fakat Hulkenberg, geçen yıla kıyasla kaydettikleri ilerlemeden memnun olsa da karar vermek için acele etmek istemiyor.

Alman pilot şöyle konuştu: "Kısa sürede çok fazla ilerleme kaydettik."

"Aralık ayında aerodinami mühendislerimiz sorunların kaynağını buldu. Bu sorunu çözmek dengeyi arttırmamızı ve lastikleri daha verimli kullanmamızı sağladı."

"Ancak acele karar vermemeliyiz. Sauber, Williams ve Alpine ile mücadele çok yoğun, her an her şey değişebilir."

"Puan kazanmak için her yarışı, her seansı en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Aracı geliştirmemiz ve her konuda güçlenmemiz çok önemli."

"Kevin'la beraber takım olarak hareket ediyoruz. Araç için benzer ihtiyaçlarımız var, bu da takım için iyi bir şey."

"Pistte ve pist dışında iyi anlaşıyoruz, bu da çok iyi."