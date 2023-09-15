Hulkenberg: "İki seans da çok iyi geçti"

Hulkenberg, Cuma gününün ardından pistte gereken her şeyi yaptıklarını ve gereken verileri elde ettiklerini anlattı.

Haas pilotu, "Bence iki antrenman seansı da iyi geçti. her zamanki verileri topladık, aracı hissettik, ayarlar üzerinde biraz çalıştık ve uzun turlar attık."

"Yani evet, bu gece bakacak çok şey var. Bence sıralama turlarında oldukça rekabetçi olmalıyız. Yarışın yine de zorlu geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Cumartesi günkü sıralama turları için beklentileri sorulduğunda Hulkenberg, "Yine çok yakın geçmesini bekliyorum."

"Ayrıca artık daha hızlı tur atılıyor, bu da tüm gridi daha fazla yaklaştırıyor. Yani çok kompakt ve en ufak farklar büyük bir etki yaratabilir."

"Neler yapabileceğimize bakacağız, tabii ki mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak istiyoruz çünkü bu geçişin zor olduğu bir pist." yanıtını verdi.