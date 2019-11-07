Hulkenberg için IndyCar iddiası
Nico Hulkenberg'in gelecek sezon IndyCar'da yarışabileceği iddia edildi.
Sezon sonunda Renault'dan ayrılacak olan Nico Hulkenberg'in Formula 1'den ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Alman pilotun ismi BMW ile DTM'de yarışmak için geçmişti ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Şimdi Hulkenberg'in ismi IndyCar için geçmeye başladı.
Alman Auto Motor und Sport'un haberine göre IndyCar takımlarından Ed Carpenter Racing, 2020 için Hulkenberg'e koltuk önermeyi düşünüyor.
Hulkenberg daha önce, "Oval yarışlar ilgimi çekmiyor. Bunu yapan sürücülere çok saygım var ama bu bana uymuyor." demişti.
Fakat habere göre Hulkenberg sadece cadde ve normal yarış pistinde yapılan yarışlarda mücadele edebilir.
Bununla birlikte Hulkenberg, 2020'de yarışlara ara vermeyi de düşünebilir.
"Şahsen benim için ara vermek üzüntü verici değil. On yıl sonra sadece izleyici olacağım. Belki de hiçbir şey kullanmam."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hulkenberg için IndyCar iddiası
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