Glock: "Hulkenberg, 2025 için Aston Martin'in radarında olabilir"
Haas pilotu Nico Hulkenberg'in adı, 2025 Formula 1 sezonu için Aston Martin ile anılmaya başladı.
Aston Martin'de yedek pilot olarak geçirdiği üç yılın ardından Formula 1'e dönen Hulkenberg, Haas ile ilk 12 yarışında göz doldurdu.
Özellikle cumartesi günleri gösterdiği performansla dikkatleri fazlasıyla üzerine çeken Hulkenberg, VF-23'ün gelişimi ve sorunların belirlenmesinde takıma epey yardımcı oluyor.
Hulkenberg'in performansı diğer takımların dikkatini çekiyor ve Helmut Marko da geçtiğimiz günlerde Alman pilotun yaptığı işi övmüştü. Hatta hafta sonları tek araçta iki kişi kullanabileceklerini; Cumartesi Hulkenberg'in, pazar günü ise Perez'in aracı sürebileceğini söyleyerek espri yapmıştı.
Ancak eski pilot Timo Glock'a göre, Hulkenberg'in yeni adresi Red Bull'dan ziyade Aston Martin olabilir.
Glock, Aston Martin'in Lance Stroll ve Fernando Alonso'yu 2024 yılında takımda tutacağına inansa da, 2025 için işlerin değişebileceğini söylüyor.
Speedweek'e konuşan Glock, "Bence gelecek yıl da Haas ile yarışacak çünkü başka bir seçenek yok."
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Ondan sonra eminim diğer takımların, özellikle de Aston Martin'in radarına girecek."
"Mike Krack, Nico Hülkenberg'in herhangi bir hazırlık yapmadan araçta neler yapabildiğini biliyor ve şu anda nasıl performans sergilediğini görüyor."
"Kesinlikle listede yer alıyor. Üst düzey bir takımda her şeyini gösterebileceğine inanıyorum." dedi.
Hulkenberg, Aston Martin takımını iyi tanıyor. 2012, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında "Force India" adını taşıyan bu takımla yarışan Hulkenberg, 2020'den 2022'ye kadar da yedek pilotluk görevini üstlendi.
35 yaşındaki Hulkenberg, Belçika Grand Prix'sinde podyuma çıkmadan en çok start alma rekorunu 193 yarışa çıkardı.
Geçtiğimiz ay Sky Sports Almanya'ya verdiği demeçte "Her şey 2024'te Haas ile beraber çalışmaya devam edeceğimiz yönünde." demiş fakat 2024 sonrası için diğer seçeneklere bakmaya çalışacağını belirtmişti.
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