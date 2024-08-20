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Formula 1 Hollanda GP

Hulkenberg: "Hollanda GP büyük bir parti gibi, orada yarışmak özel bir deneyim"

Haas pilotları Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen, yaklaşan Hollanda Grand Prix'sinden önce Zandvoort pisti ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, gridde

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, gridde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg Hollanda Grand Prix'sini dört gözle bekliyor. 37 yaşındaki Alman pilotun Zandvoort ile özel bir bağı var çünkü genç sınıflarda yarışırken burada pek çok başarı elde etti.

Haas pilotu aynı zamanda Hollanda ile Almanya arasındaki sınırda doğdu. Bu nedenle Hulkenberg Hollandaca da konuşuyor ve kum tepelerinin içindeki bu yarışı dört gözle bekliyor.

Hulkenberg'in Haas'tan takım arkadaşı Kevin Magnussen de “geleneksel” tarzı nedeniyle Hollanda GP'sini dört gözle bekliyor.

Şu anda şampiyonada 11. sırada bulunan Hulkenberg, Hollanda GP'si hakkında sıcak duygular besliyor.

“Zandvoort, genç kariyerim boyunca birçok yarış yaptığım, Formula BMW, A1 Grand Prix, F3 gibi serilerde gerçekten güzel anılarımın olduğu bir pist. Eskiden beri çok tanıdık bir yer.” diyen Alman pilot, gelecek yıl Sauber'e geçecek ve Sauber de 2026'da Audi'ye dönüşecek.

Hulkenberg'in Zandvoort'ta tribünleri dolduran turuncu ordu için övgü dolu sözler söyledi.

“Hollanda sınırına çok yakın bir yerdenim, bu benim için özel bir his ve orada yarış özel bir deneyim.”

“Harika bir havası olan harika bir yer, Hollanda Turuncu Ordusu tam kadro orada ve büyük bir parti var.” diye ekledi.

F1'in deneyimli pilotu Hollanda sınırına sadece beş kilometre uzaklıktaki Emmerik'te doğdu.

Zandvoort pisti kıvrımlı ve az sayıda geçiş fırsatı sunuyor.

Ayrıca pist deniz kenarında yer alıyor ve rüzgar, piste kum üfleyerek yol tutuşunu azaltabiliyor. Ancak Hulkenberg’e göre bu, sadece zorluğu artırıyor: "Eski tarz, dar ve kısa bir pist. Geçiş yapmak oldukça zor. Modern Formula 1 araçları için oldukça küçük bir pist ama yine de eğlenceli ve zorlayıcı."

Magnussen de "geleneksel" Zandvoort'u dört gözle bekliyor

Hulkenberg'in Haas'tan takım arkadaşı Kevin Magnussen de Zandvoort pistiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Magnussen, “Çok eski bir pist ve yetmişli yıllardan bu yana pek değişmedi. Zandvoort'ta yarışmaktan keyif alıyorum çünkü burası bir sürücü pisti, orada zorladığınızda gerçekten sınırları zorluyorsunuz. Sezonun ikinci yarısına hazır ve dinlenmiş olarak başlayacağım." dedi.

Her iki Haas pilotu da yaz tatili boyunca aileleriyle birlikte dinlendikten sonra puan kazanmaya çalışacak.

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dutch fans fill the grnadstands with orange

Dutch fans fill the grnadstands with orange

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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Neva Ünsaldı
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