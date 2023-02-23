Hulkenberg: "Henüz yolun başındayız"

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Nico Hulkenberg son yılları Aston Martin'de yedek pilotluk yaparak geçirdi ve bu yıl itibariyle Haas'a katıldı.

Abu Dhabi testinden sonra ikinci kez Haas aracına oturan Hulkenberg, testin genel olarak pozitif geçtiğini söyledi.

Aston Martin ile Haas'ı kıyaslaması istendiğinde Hulkenberg, "Her aracın farklı bir hissi, farklı bir DNA'sı var."

"Araç çalıştığında bile güç ünitesinin titreşimi farklı oluyor. Tabiri caizse farklı bir üretici olduğunu hissediyorsunuz."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Örneğin bir Audi'den bir Volkswagen'e geçtiğinizde de durum aynıdır. Size farklı bir his verir. F1 araçları da bu açıdan farklı değil."

"Abu Dhabi'de kullandığım araçla kıyaslandığında farklılıklar var ama benzerlikler de var. Yine de henüz birkaç tur attım. Daha ilk günlerdeyiz."

"Önümüzde uzun, çok uzun bir yol var ve üzerinde çalışıp, geliştirmemiz gereken pek çok şey var. Ancak bu heyecan verici ilk günlerden her zaman keyif almışımdır çünkü keşfedecek, görecek ve üzerinde çalışacak çok şey var." dedi.

Hulkenberg, geri dönüşünde farklı şekilde ele aldığı noktalar olmadığını söylüyor.

"Farklı olduğunu söyleyemem. Açıkçası hayatımın farklı bir noktasında olduğum açık. Son tam zamanlı sezonum olan 2019'a kıyasla biraz daha yaşlıyım."

"Fakat yaklaşımımın farklı olmadığını düşünüyorum."

"Eski seviyeme ne zaman döneceğimi bilemem. Bu pilottan pilota değişen bir şey. Bunun için bir kural ya da kanun yok"

"Bazıları daha hızlı geri dönüyor. Bazılarının o noktaya gelmesi vakit alıyor. Ancak birkaç hafta sonu içinde en iyi seviyeme yakın olabileceğimi ve üstüne koyarak devam edeceğimi düşünüyorum. Öyle olmasını umuyorum."