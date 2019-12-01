Hulkenberg henüz F1'den ayrılmanın üzüntüsünü yaşamıyor

Nico Hulkenberg, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sıralama turlarında onuncu en hızlı isim oldu ve kariyerinin son sıralama turlarını ilk onda tamamlamış oldu.

Hulkenberg, son yarışı öncesi verdiği demeçte hislerinin normalden çok farklı olmadığını fakat yarıştan sonra bunun değişebileceğini düşünüyor.

"Her hafta sonu hep bazı hisler yaşıyorsunuz. Duygularınız değişiyor. Ama dürüst olmak gerekirse şu anda özel bir şey hissetmiyorum. Her zamanki gibiyim. Direksiyon arkasında mümkün olan en iyi performansı göstermeye odaklandım. Sıralama turlarında mümkün olan en iyi turu atmak için çabaladım ve bunu yaparken duygular veya hislerim çok güçlü değildi."

"Açıkçası üzüldüğümü söyleyemem. En azından şimdilik böyle bir şey hissetmiyorum. Ama daha sonra bunun için üzüleceğimi reddetmiyorum. Aslında bilmiyorum. Şu an bir profesyonel olarak sadece işimi mümkün olduğunca iyi yapmaya odaklandım. Takımın şampiyonadaki beşincilik mücadelesi devam ediyor. Takım için çok önemli ve buna odaklandım."

Daniel Ricciardo, tek turda gridin en iyileri arasında kabul gören Nico Hulkenberg'i mağlup etmeyi başardı.

Hulkenberg, "Sezonumuz eşit değildi ancak son zamanlarda durum dengeliydi. Daniel son yarışlarda hem sıralama turlarında hem de yarışta daha iyi olmayı başardı. Bence iyi bir ritim yakaladı çünkü gerçekten aracı hissetmeye başladı. Bütün bunların etkisi kesinlikle olumlu olacak." dedi.

Hulkenberg, 2021'de dönebileceğinden emin değil.

"2021'de geri döneceğimin sözünü veremem! Bu tür yükümlülüklerin altına girmek istemiyorum! Gelecekte beni neyin beklediğini söylemek çok zor. Formula 1'de mücadelelerin nasıl geleceğini ve hayatımda neler olacağını göreceğiz. Tüm bunları zaman gösterecek."