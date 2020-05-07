Hulkenberg: "Hedefim Formula 1'e dönmek"

2017'de Renault'ya katılan Nico Hulkenberg, geçen yılın sonunda Renault'daki koltuğunu Fransız pilot Esteban Ocon'a kaptırmış ve koltuksuz kalmıştı.

Haas,Williams ve Alfa Romeo ile anlaşamayan Hulkenberg, bu yıl hiçbir seride yarışmıyor ve daha önce yapmak istediği şeylere bakıyor.

Fakat CNN ile özel bir röportajda konuşan Alman pilot, Formula 1'i özlediğini ve gelecekte yarışlara geri dönmeyi umduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Hulkenberg, “Testler başladığında Formula 1'le bağlantım kopmuştu. Bu, aynı zamanda Avrupa'dan uzakta olduğum bir dönemdi ve dürüst olmak gerekirse testleri çok fazla takip etmedim."

“Ama neler olup bittiğini anlamak için Formula 1'den birkaç kişiyi takip ettim ve konuştum. Açıkçası kimse gerçekten yarışa katılmadı ama Abu Dhabi'den bu yana, yakın zamanda bu araçlardan birine geri dönmek istiyorum gibi geliyor. Gelecekte geri dönmek istediğimi hissediyorum. Şimdi hepimiz yarışların tekrar başlamasını bekliyoruz.”

“Buna odaklanmış durumdayım, hedefim ve amacım hâlâ bu. Ne zaman olabileceği konusunda şu noktada net bir şey söylemek gerçekten zor. Ortada çok fazla faktör var ve virüs nedeniyle şimdi her şey tepetaklak olmuş durumda."

“Ama takımlarla temas halinde kalıyorum. Her şey için biraz erken. Ama eğer bir şans varsa, kesinlikle bunu değerlendireceğim. Ortada iyi, beni gerçekten heyecanlandıran ve beni harekete geçiren bir fırsat varsa, bunun için kesinlikle zorlayacağım." dedi.

Fakat Hulkenberg, gridin gerisinde yaırşmaktansa, F1'e dönmemeyi tercih edecek.

“Rekabet etme fırsatı veren iyi bir araç istiyorum. Elbette bir zafer için yarışmaktan bahsetmiyorum ama en azından ilk ona girmemizi sağlayacak bir araç olmalı."