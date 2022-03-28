Hulkenberg: "Hatasız bir hafta sonuydu, kendimle gurur duyuyorum"

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Hulkenberg, sezonun ilk yarışında Covid-19 testi pozitif çıkan Sebastian Vettel'in yerine Aston Martin koltuğuna oturmuş, sıralamalarda takım arkadaşı Lance Stroll'ü mağlup etmesinin ardından yarışı son sırada tamamlamıştı.

Takımla Suudi Arabistan'a seyahat eden ve her ihtimale hazırlanan Hulkenberg, Vettel'in hastalığının devam etmesi sebebiyle Cidde'de bir kez daha Aston Martin koltuğuna geçti ve yarışı takım arkadaşının bir sıra önünde, 12. sırada tamamladı.

Alman pilot, ilk kez sürüş yaptığı Cidde'deki performansından gurur duyuyor, fakat ilk güvenlik aracı periyodunun yarıştaki tüm şansını öldürdüğünü de ekliyor.

F1.com'a konuşan Hulkenberg, "İyi bir yarıştı, fakat güvenlik aracı stratejimize en ters düşecek zamanda çıktı ve tüm planlarımız yerle bir oldu."

"Büyük şanssızlık, fakat bu kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Yine de kişisel olarak çok ama çok mutluyum. Hatasız ve temiz bir yarış çıkardım, paslanmış ve yaşlı bir pilotun yapabileceği tek şey bu. Bu yüzden çok mutluyum, kendimle gurur duyuyorum."

"Geçtiğimiz 10 gün benim için beklenmedik şekilde heyecanlı, meşgul ve yoğun geçti, fakat sonradan baktığımda her bir andan zevk aldığımı söyleyebilirim. Birkaç yıl sonra bu zamanlara baktığımda iyi ve mutlu hatıralar göreceğim." dedi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'in yeni takım patronu Mike Krack ise Hulkenberg için planladıkları stratejinin nasıl suya düştüğünü anlatırken, Vettel'in geri dönmesini bekledikleri Avustralya GP'sine odaklandıklarını belirtti.

Krack, "Stratejiyi ikiye bölmeye karar vermiştik. Lance orta hamur ile, Nico sert hamur ile başladı, fakat maalesef Latifi'nin kazası sonrası çıkan güvenlik aracı sert hamur ile başlayanlar için büyük dezavantaj yarattı. Nico o andan sonra yarış boyunca geride kaldı, fakat yine de sağlam bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı 12. sırada gördü."

"Puan alamadığımız için üzgünüz, fakat şimdi Silverstone'a geri dönecek ve Avustralya GP'sine kadar aracı geliştirmek için çık sıkı çalışacağız." dedi.