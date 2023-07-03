Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Amerikalı ekibin çok fazla lastik aşınması yaşadığını söylüyor.
Amerikalı ekip, bu yıl sıralama turlarında güçlü görünse de, aynı performansı yarışta göstermekte zorlanıyor.
Takım belli bir noktadan sonra tempo kaybediyor ve diğerlerinin baskısı altına giriyor. Avusturya'da da durum farklı değildi.
Yarışı muhtemel bir hidrolik sorunla 12. turda bırakmak zorunda kalan Nico Hulkenberg, yarıştan sonra bu konuya dikkat çekti.
Sözlerine araçta ne tür bir problem olduğunu açıklayarak başlayan Alman sürücü, "Henüz ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz fakat ilk pit stoptan sonra güç kaybına yol açan bir sorun ortaya çıktı ve yola devam edemedim."
"Açıkçası ne olduğunu ben de bilmiyorum. Durmadan önce herhangi bir uyarı yoktu, her şey normal gibiydi."
Marshals recover the car of Nico Hulkenberg, Haas VF-23, from the circuit
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"3. viraja giderken aniden sorun çıktı. Sanırım hidrolik bir şeydi çünkü vites kutusu artık çalışmıyordu. Hidrolik direksiyon da gitti."
"Hafta sonuna dönüp bakarsak, yarışta yine zorluklar yaşadığımızı gördük. Sanırım dün de bugün de durum böyleydi. Orta hamurla attığımız ilk stintte arkamızdaki araçların baskısı altında olduğumuzu görebiliyordunuz."
"Bence lastiklere hâlâ çok fazla baskı uyguluyoruz. Bir kısır döngü içindeyiz ve henüz bir çözümümüz yoku."
"Bence bu daha uzun vadeli bir sorun. Bazı parçaları, aracın karakteristiğini, özellikle de aerodinamik yapıyı düzeltmemiz gerekiyor. Fakat bu büyük bir görev."
"Bu nedenle yarış dışı kalmak iki kat acı verici oldu. Bu, gelecek için işleri daha da zorlaştırıyor çünkü elimizde daha az bilgi var."
"Olumlu yönler ise bu hafta sonu iki çok iyi sıralama seansı ve çok iyi bir sprint geçirmiş olmamız." dedi.
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