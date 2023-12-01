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Hulkenberg: "Haas'ın zayıflığı, rakiplerinin sezon başında zorluk yaşamasıyla gizlendi"

Nico Hulkenberg, Haas'ın 2023'teki zayıflıklarının rakip takımların sezon başında yaşadığı zorluklarla gizlendiğini söyledi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Haas yılın bu sezon topladığı 12 puandan biri dışında geri kalan puanları ilk beş yarışta topladı. Takımın en iyi derecesi ise, Hulkenberg'in Avustralya GP'sinde elde ettiği yedincilik oldu.

Alman pilot, rakipleri araçlarını geliştirmeye başladığında Haas'ın geri kaldığını ve özellikle yarışlarda aşırı ısınan lastiklerle ilgili sorunlarının daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com'un takımın hayal kırıklığı yaratan yılıyla ilgili sorusuna Hulkenberg,  "Açıkçası bu bir süreçti ve sezonun başlarında işaretler vardı. Ancak sezonun başlarında bunu atlattık. Çünkü diğerleri daha fazla zorluk yaşıyordu."

"Onlar sonra toparlanıp bazı güncellemeler getirdiklerinde, işte o zaman gerçek cezamızı çekmeye başladık."

"Sezonun ikinci yarısı gerçekten zordu. Sanırım Singapur'da benim için sadece bir ya da iki puan kazanma fırsatı vardı, onu da yanlış strateji kararıyla kaçırdık."

"Bunun dışında hiçbir zaman bunu yapacak hızımız olmadı. Çok sayıda araç yarış dışı kaldığında bile biz çok uzaktaydık. Yani elbette bu harika değil. Bu yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Hulkenberg, Las Vegas ve Abu Dabi'de kendisinin eski versiyon araçta ve Kevin Magnussen yeni versiyonda yarışarak araç özelliklerinin bölünmesinin, başarılı bir güncelleme eksikliğinden olduğunun altını çizdi.

Hulkenberg, "İki araç arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Küçük farklılıklar var. Las Vegas'ta, yeni paketin düşük yere basma kuvveti konfigürasyonunda eski pakete göre daha avantajlı olduğunu hissettim."

"Abu Dabi'de cuma günü değil ama Cumartesi gününden itibaren kendimi oldukça iyi hissettim. Kevin o kadar mutlu hissetmiyordu. Yani ikisi de birbirine benziyor."

"Ancak bunun kendi başına yeterince iyi olmadığı açık. Bir güncellemenin daha iyi olması ve bazı sorunlarınızı çözmesi beklenir. Ve ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla önümüzdeki yıl daha iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor."

"Sadece ayağa kalkmamız ve daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor, çok çalışmamız gerekiyor çünkü daha iyisini yapmak istiyoruz."

"Nihayetinde daha iyisini yapmamızı istiyorum ve bence takımdaki herkes daha iyisini yapmak istiyor. Bu yüzden daha iyi çözümler bulmaya çalışmalıyız." dedi.

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