Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı zorluklara rağmen F1'e döndüğü için mutlu
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Amerikalı ekibin bu yıl yaşadığı pek çok soruna rağmen Formula 1'e dönüşünden keyif aldığını söyledi.
Kariyeri boyunca birden fazla kez "Formula 1'e geri dönen" Nico Hulkenberg, son olarak bu yıl üç sezonluk aradan sonra spora döndü.
Haas ile pistlere dönüş yapan Alman pilot, mevcut araçlarla olan deneyim eksikliğine rağmen çok iyi bir iş çıkardı ve ilk yılında takım arkadaşı Kevin Magnussen'i her alanda mağlup etti.
Yine de Amerikalı ekip, yılın en yavaş takımıydı; sezonu son sırada tamamladıkları için de Hulkenberg adına "tatlı" bir yıl olmadı.
Hulkenberg pek çok kez 2023 sezonunda gösterdikleri performanstan ötürü hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.
Yine de F1'e dönüşünden memnun.
Hulkenberg, "Zor geçen Pazar günlerine rağmen olumlu hisler daha ağır basıyor."
"Elde ettiğimiz sonuçlarla istediğimiz sonuçlar arasında fark var, ki bunlar beklentilerimize karşılık gelmiyor fakat genel olarak sezonumdan keyif aldım."
"Yeniden mücadele etmekten, ilk turda savaşmaktan, tüm bu heyecanı tatmaktan ve takımla çalışıp, dünyayı dolaşmaktan memnunum, ki bu harika."
"Gerçekten mutluyum ve bir başka sezon için hazırım."
"Bu yıl yeterli hıza sahip olmasam da umarım gelecek yıl her şey daha iyi olacak." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
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