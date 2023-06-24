Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"
Nico Hulkenberg'e göre Haas'ın yarış temposu sorunlarını çözmek için daha uzun vadeli düşünmeye başlaması gerek.
Kanada'da etkileyici bir Cumartesi günü geçiren ve sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Hulkenberg, sonrasında üç sıra grid cezası alarak beşinciliğe geriledi.
İlk turda altıncılığa gerileyen Hulkenberg'in yarışı birkaç tur içinde kabusa döndü, nitekim pite girmesinden sadece bir tur sonra Güvenlik Aracı piste girdi ve önündeki herkese bedava pit stop fırsatı verdi.
Bu noktadan sonra yarış temposunun da zayıflığından ötürü sürekli gerileyen Hulkenberg, damalı bayrağı ancak 15. sırada görebildi.
Autosport'un güvenlik aracıyla ilgili sorusuna Hulkenberg, "Kesinlikle yardımcı olmadı, bu kesin. Epey sıra kaybettik, zamanlama kötüydü."
"Ancak sonrasında da işler gitmedi, hem hız eksikliğimiz vardı, hem lastik yönetimi konusunda sıkıntılarımız vardı, hem de lastikler çok fazla ısınıyordu."
"Bazı ana rakiplerimize kıyasla daha fazla tempo kaybı yaşadığımızı hissettim." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, makes a pitstop
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Daha hızlı araçların önünde tutunabildiği ilk turlardan keyif alıp almadığı sorulan Hulkenberg, "Eğer bombardımana tutuluyorsanız ve dişinizle tırnağınızla yarışa asılıyorsanız, bu pek de eğlendirmiyor."
"Özellikle o an geçileceğinizi kabullenmek zor, ancak daha uzun vadeli düşünmeli ve yarış temposunu düzeltmek için uzun vadeli bir çözüm düşünmeliyiz."
"Sorunların farkındayız ve üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu konuda gerçekten çok daha iyi olmak için uzun vadede adımlar atmamız şart."
Grid cezasını ise hak ettiğini söyleyen Hulkenberg, "Açıkçası çok yazık oldu, ancak kuralları çiğnemiştim ve haklı yere ceza aldım. Bunu tamamen kabul ediyorum."
"Her neyse, [ikinciliğin de] yarışın sonunda bir fark yaratmayacağına inanıyorum, ancak böyle bir hata yapmak yine de tat kaçırıcı. "dedi.
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