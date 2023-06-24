Kayıt Ol
Önceki / Brundle: "Verstappenle sadece Alonso ve Hamilton mücadele edebilir"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"

Nico Hulkenberg'e göre Haas'ın yarış temposu sorunlarını çözmek için daha uzun vadeli düşünmeye başlaması gerek.

Adam Cooper
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Kanada'da etkileyici bir Cumartesi günü geçiren ve sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Hulkenberg, sonrasında üç sıra grid cezası alarak beşinciliğe geriledi.

İlk turda altıncılığa gerileyen Hulkenberg'in yarışı birkaç tur içinde kabusa döndü, nitekim pite girmesinden sadece bir tur sonra Güvenlik Aracı piste girdi ve önündeki herkese bedava pit stop fırsatı verdi.

Bu noktadan sonra yarış temposunun da zayıflığından ötürü sürekli gerileyen Hulkenberg, damalı bayrağı ancak 15. sırada görebildi.

Autosport'un güvenlik aracıyla ilgili sorusuna Hulkenberg, "Kesinlikle yardımcı olmadı, bu kesin. Epey sıra kaybettik, zamanlama kötüydü." 

"Ancak sonrasında da işler gitmedi, hem hız eksikliğimiz vardı, hem lastik yönetimi konusunda sıkıntılarımız vardı, hem de lastikler çok fazla ısınıyordu." 

"Bazı ana rakiplerimize kıyasla daha fazla tempo kaybı yaşadığımızı hissettim." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, makes a pitstop

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, makes a pitstop

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha hızlı araçların önünde tutunabildiği ilk turlardan keyif alıp almadığı sorulan Hulkenberg, "Eğer bombardımana tutuluyorsanız ve dişinizle tırnağınızla yarışa asılıyorsanız, bu pek de eğlendirmiyor." 

"Özellikle o an geçileceğinizi kabullenmek zor, ancak daha uzun vadeli düşünmeli ve yarış temposunu düzeltmek için uzun vadeli bir çözüm düşünmeliyiz."

"Sorunların farkındayız ve üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu konuda gerçekten çok daha iyi olmak için uzun vadede adımlar atmamız şart."

Grid cezasını ise hak ettiğini söyleyen Hulkenberg, "Açıkçası çok yazık oldu, ancak kuralları çiğnemiştim ve haklı yere ceza aldım. Bunu tamamen kabul ediyorum."  

"Her neyse, [ikinciliğin de] yarışın sonunda bir fark yaratmayacağına inanıyorum, ancak böyle bir hata yapmak yine de tat kaçırıcı. "dedi.

paylaşım
yorumlar

Brundle: "Verstappenle sadece Alonso ve Hamilton mücadele edebilir"
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

Formula 1
Kanada GP

Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi? Williams, Kanada'da puanlar kazanabilmek için nasıl her şeyini verdi?

Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız"

Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız"

Formula 1
Kanada GP

Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız" Horner: "Tüm sıkıntılara rağmen Perez'in arkasında durmalıyız"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Nico Hulkenberg Daha fazlası
Nico Hulkenberg
Hulkenberg: "Haas tek turda iyi, 66 turda o kadar da iyi değil"

Hulkenberg: "Haas tek turda iyi, 66 turda o kadar da iyi değil"

Formula 1
İspanya GP

Hulkenberg: "Haas tek turda iyi, 66 turda o kadar da iyi değil" Hulkenberg: "Haas tek turda iyi, 66 turda o kadar da iyi değil"

Hulkenberg: "Monako benim favori pistim"

Hulkenberg: "Monako benim favori pistim"

Formula 1

Hulkenberg: "Monako benim favori pistim" Hulkenberg: "Monako benim favori pistim"

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Formula 1
Azerbaycan GP

Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak Hulkenberg ayar değişikliği sonrası Azerbaycan GP'ye pit yolundan başlayacak

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Formula 1
Kanada GP

Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor Alfa Romeo, Haas'ın ana sponsoru olmayı düşünüyor

Steiner, hakemlere yönelik ifadelerinden ötürü kınama aldı

Steiner, hakemlere yönelik ifadelerinden ötürü kınama aldı

Formula 1
İspanya GP

Steiner, hakemlere yönelik ifadelerinden ötürü kınama aldı Steiner, hakemlere yönelik ifadelerinden ötürü kınama aldı

Steiner, hakemlerle ilgili ifadeleri nedeniyle FIA tarafından görüşmeye çağırıldı!

Steiner, hakemlerle ilgili ifadeleri nedeniyle FIA tarafından görüşmeye çağırıldı!

Formula 1
İspanya GP

Steiner, hakemlerle ilgili ifadeleri nedeniyle FIA tarafından görüşmeye çağırıldı! Steiner, hakemlerle ilgili ifadeleri nedeniyle FIA tarafından görüşmeye çağırıldı!

Son Haberler

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

F1 Formula 1
Kanada GP

Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

F1 Formula 1

Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

MGP MotoGP
Hollanda GP

Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol