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Formula 1 Mexico City GP
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Hulkenberg: "Haas'ın bu şekilde F1'de rekabetçi olması imkansız"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Amerikalı ekibin bu yılk gelişimiyle F1'de rekabetçi olamayacağını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Gridin en düşük bütçeli takımı olan Haas, 2023 sezonunda neredeyse hiç güncelleme getirmemeyi seçti.

Sonrasında Amerika'ya büyük bir paket getirdiler ve bu paket de beklendiği şekilde çalışmadı.

Hal böyle olunca takım şu anda şampiyonada son sıraya gerilemiş durumda.

Sözlerine uzun süre ilk onda gittiği fakat son bölümde geriye düştüğü Meksika GP'yi yorumlayarak başlayan Hulkenberg, şöyle dedi: "Kırmızı bayrağın zamanlaması pek iyi değildi, çünkü sadece bir yeni orta hamurumuz kalmıştı; lastik ömrü de 30 tur civarındaydı. Lastikleri korumak için bir güvenlik aracına ya da başka bir şeye ihtiyacımız vardı."

"Aynı zamanda tempo gerçekten çok yüksekti, bu yüzden çok zorlamam ve lastik ömrünü daha da tüketmem gerekiyordu. Elimden geleni yaptım, güçlü bir yarış çıkardım ama ne yazık ki yeterli performans ve hızda değildim."

Yeni paketin daha iyi olup olmadığı sorusuna Hulkenberg, "Bilmiyorum. Emin değilim, bence eski versiyonun en iyi özelliği düşük hızda az çok rekabetçi olmasıydı ve bu pist düşük hız ağırlıklı."

"O yüzden bilemiyorum. Eski versiyonun burada daha iyi olabileceğini hissediyorum."

"Şampiyonada geriye düşüyoruz ve bu kaçınılmaz bir durum çünkü güncelleme getirmedik, yeterli performans bulamadık... Şimdi de bunun bedelini ödüyoruz."

"Umarım bu fabrikadaki herkes için bir kendine gelme çağrısı olur. Çünkü bu hızla F1'de rekabetçi olamazsınız." cevabını verdi.

Haas F1 Takımından Nico Hulkenberg kaskını takıyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas F1 Takımından Nico Hulkenberg kaskını takıyor

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