Hulkenberg: "Haas’ın ilerleme kaydetmemesi hayal kırıklığı ve üzüntü verici"

Bu hafta sonu neredeyse hiç güncellenmemiş VF-23 ile yarışan Alman pilot, Abu Dabi GP sıralama turlarında Kevin Magnussen'in güncellenmiş aracına kıyasla gösterdiği hızın, rakip takımlar tarafından geride bırakıldığının doğruladığını söyledi.

Haas, ABD GP'sinde sezonun tek ve en büyük güncellemesini tanıttı. Yapılan gelişim çalışmalarının sonuç vermemesinin ardından Amerikalı takım, iki pilotun sezonun son iki yarışı için kişisel tercihlerini kullanmalarına izin vermeyi kabul etti. Hulkenberg orijinal paketi ve takım arkadaşı Magnussen ise, güncellenmiş versiyonu tercih etti.

Abu Dabi'de Alman pilot, otomobilini 1. antrenmanda Oliver Bearman'a teslim etmesine ve yaptığı kazanın ardından 2. antrenmanın çoğunu kaçırmasına rağmen üç sıralama seansını sekizinci, dokuzuncu ve sekizinci sıraları geçerek takım arkadaşının açık ara önündeydi. Buna karşılık Magnussen güncellenmiş otomobille ancak 17. olabildi.

Haas, Takımlar Şampiyonası'nda 10. sıraya düştü ve şu anda Alfa Romeo'nun dört puan gerisinde yer alıyor.

Abu Dabi sıralama turlarındaki farkla ilgili Hulkenberg, "Sanırım bu, güncellenen otomobilin gerçekten önemli bir adım atmadığı izlenimimi doğruluyor. Performans açısından muhtemelen çok çok benzerler. Bu da tabii ki harika bir şey değil çünkü bir güncelleme yaptığınızda işe yaraması için ona ihtiyaç duyarsınız."

“Bizim için çok hayal kırıklığı ve üzüntü verici. Elbette bu konuda mutlu değiliz. Sezonumuzun hikayesi bu, hiçbir şey geliştirmedik ve tamamen geçildik dolayısıyla bugün sonuncuyuz, temel neden bu. Bu yüzden gelecek yıla girerken bu konuya gerçekten eğilmemiz gerekiyor.” dedi.

İlerleme kaydedilmediği göz önüne alındığında 2024 için beklentileri sorulduğunda ise Hulkenberg, "Bunların hepsi varsayımsal. Bence zamanı geldiğinde bunu kanıtlamalıyız. Bence ne yaptığımıza ve nelere sahip olduğumuza bakmamız gerekiyor.”

"Belki bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor çünkü bu yıl yaptıklarımız işe yaramadı. Ama kış tatiline girerken önümüzde büyük sorular var." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Sparks fly from Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Hulkenberg, Abu Dabi'de bu kadar iyi bir sıralama performansı beklemediğini itiraf etti. Takımın kendi verileri, sıralamaların birinci bölümünde elenen Magnussen'e katılma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyordu.

Motorsport.com tarafından performansı sorulduğunda Hulkenberg, "Fena değil ve dürüst olmak gerekirse oldukça beklenmedikti. Yani, dün gerçekten kötü bir gündü. 1. antrenmanda oturdum, bu normal, sebep bu değil.”

"2. antrenmanda seansın ortasında sadece bir tur atabildim ve daha sonra hata yaptım. Bu yüzden bugüne gelirken biraz endişe vericiydi.”

"Ancak 3. antrenmana bir şekilde iyi başladım, iyi bir ritim yakaladım, kendime güvenim vardı, bu da zorlamamı sağladı. Bu hissi sıralamalar boyunca devam ettirdim, bu çok güzel.”

"Sanırım kendi tahminlerimiz muhtemelen birinci bölümde eleneceğimiz yönündeydi. Yani burada küçük bir sürpriz var." dedi.

Hulkenberg, pist limitleri nedeniyle tur zamanlarını silinmesine rağmen gridde sekizinci sıraya yükselmeyi başardı.

Hulkenberg, “Evet, şanslıyım ki her seansın ilk turunda, son virajda turum siliniyordu. Lastikler turun sonunda aşırı ısınıyor ve kaymaya başlıyorsunuz.”

"Ve tabii ki sınırda mücadele ediyorsunuz ve her şey bıçak sırtında. Yani bir iki santimetrelik şeyler, otomobilleri sınıra kadar zorladığımızda oturduğumuz yerden karar vermek her zaman çok zordur. Ama evet, bugün paçayı kurtardık." dedi.