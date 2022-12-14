Hulkenberg: "Haas'ın daha iyi olmasına yardımcı olmak için buradayım"
Nico Hulkenberg, Haas'ın daha da gelişebileceğini ve bu gelişime yardımcı olmak istediğini söylüyor.
2019 sezonunun ardından Renault koltuğunu kaybeden ve sonraki sezon için koltuk bulamayan Hulkenberg, üç senedir Racing Point/Aston Martin yedek pilot rolündeydi.
Bu üç sezon boyunca beş yarışa çıkan Hulkenberg, birçok iyi sonuç almasının ardından deneyimli bir pilot arayan Haas'ı ikna etmeyi ve uzun bir aranın ardından gride dönmeyi başardı.
Haas'ın gelişebileceğini düşünen Hulkenberg, "Haas potansiyeli olan bir takım. 2021 gibi zor bir sezonun ardından geri döndüler ve sekizinci oldular, gelişmeye devam edebilecek alana sahipler."
"Takım olarak daha iyi yapabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum, kendi kariyerimin yanı sıra tüm bu iyi şeyleri ortaya çıkarmak için buradayım." dedi.
Neden iki senedir takımda bulunan Mick Schumacher yerine kendisinin seçildiği de sorulan Hulkenberg, "Bu soru sanırım Gunther için!"
"Koltukta kimin olacağına takım karar veriyor, takımlar da genellikle en iyi sonuçları almak ve rekabetçi olabilmek için en iyisini seçerler."
"Takım muhtemelen kariyerime, istatistiklerime ve yedek pilot performansıma bir bakış attı, sanırım ben de görüşmeler sırasında onları iyi bir seçim olduğuma ikna ettim." dedi.
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