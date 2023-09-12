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Hulkenberg: "Haas'a sadece bir mucize yardım edebilir"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Haas'ın şu anda rakiplerinin çok ardında olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
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Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Monza'daki yarış Haas pilotlarının üst üste puan alamadan tamamladıkları beşinci yarış olurken, getirilen son güncellemeler de bekleneni verememiş gibi görünüyor.

İtalya GP'nin hemen ardından konuşan menajer Guenther Steiner aracın rekabetçi olmadığını kabul ederken, Nico Hulkenberg takımın bu sezon işleri yoluna koymak için bir mucizeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Racingnews365'e konuşan Hulkenberg, "Sonuçlar Williams'ın çoktan bizi geçtiğini gösteriyor."

"Hem Williams hem de McLaren bu yıl büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda..."

"Durumu nasıl değiştireceğimizi bilmiyorum. Bize sadece bir mucize yardım edebilir." dedi.

Takım arkadaşı Kevin Magnussen de çok umutlu görünmedi.

"Rakiplerimizin gerisindeyiz ve Monza'ya hiçbir şey getirmeyen tek takım bizdik."

"Eğer fazla bir şey yapmazsanız, fazla bir şey bekleyemezsiniz. Monza'da puan almaktan çok uzaktık."

"Bu durum sinir bozucu ama durumu kabullenmeli ve gelişmeye çalışmalısınız."

"Belki de Singapur'daki pist bize daha uygun olacaktır, bilemiyorum."

"Olağanüstü bir şey beklemiyorum ama bir sonraki yarışta yine yeni bir ön kanadım olacak, bu yüzden hem ihtiyatlı hem de iyimserim."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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