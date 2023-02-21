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Hulkenberg, Haas VF-23 ile Bahreyn'de piste çıktı

Haas pilotu Nico Hulkenberg, bugün Sakhir'de piste çıkan bir diğer isim oldu.

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Hulkenberg, Haas VF-23 ile Bahreyn'de piste çıktı
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Formula 1'de sezon öncesi testlerinin başlamasına sadece iki gün kaldı ve takımlar çoktan Sakhir pistine gelmiş durumda.

Bugün McLaren, Sakhir'de 100 km'lik bir test sürüşü yaptığını açıklamıştı. Çok geçmeden Haas da benzer bir açıklamada bulundu.

Haas, Silverstone'da zaten 100 km'lik bir sürüş yapmıştı ve bugün Sakhir'de bir başka sürüş daha gerçekleştirme kararı aldı. Böylelikle takımlara verilen iki reklam çekimi hakkının ikisini de kullanmış oldular. Dolayısıyla yılın kalanında bu tarz reklam çekimleri yapamayacaklar.

Silverstone'da sürüş yapan isim Kevin Magnussen'di. Bahreyn'de ise takımın yeni pilotu Nico Hulkenberg piste çıktı.

 

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