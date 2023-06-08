Hulkenberg: "Haas tek turda iyi, 66 turda o kadar da iyi değil"

Sıralama turlarında oldukça hızlı görünen Hulkenberg, bir kez daha son bölüme kaldı ve çifte engelleme nedeniyle ceza alan Pierre Gasly sayesinde yarışa sekizinci sırada başladı.

Ancak takım bir kez daha lastik performansı anlamında epey geride kaldı, bu nedenle Hulkenberg sadece sekiz tur sonra pite girerek yumuşak lastikleri bıraktı.

Bu kadar erken pite girmesi yarışın kalanını da mahvetti, lastiklerinin dayanmaması nedeniyle üç pit yapan Hulkenberg, damalı bayrağı ancak 15. sırada girebildi.

Kendisi dışında üç pit yapan tek pilot vardı: takım arkadaşı Kevin Magnussen!

Takımın sıralama turlarındaki hızını takdir eden Hulkenberg, yarış performansı anlamında ise adım atmaları gerektiğini açıkça belirtiyor.

Autosport'a konuşan Hulkenberg, "Sıralama ve yarış tempolarının tam tersi olmasını tercih ederim, ancak şimdiye kadar eğilim daha çok Cumartesi günlerine yönelik."

"Cumartesi ve Pazar arasında denge kurmalıyız. Evet, sıralama turlarında iyi bir derece elde etmek güzel, fakat bu beklentileri yükseltiyor ve Pazar günü yaşadığınız düşüşle başa çıkmak zorlaşıyor."

"Bu yüzden uzun vadeli gelecek için bazı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, makes a pit stop Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Üç pit stop bir acil durum seçeneğiydi. Yarış boyunca lastik sıcaklığı zirvelere çıktı, starttan itibaren lastiklerim tükenmeye başladı."

"Erken pit stop yaptık ancak yüksek sıcaklıklar tüm lastiklerde kendini gösterdi. Ana rakibimize göre daha hızlıydık ancak fazladan bir pit yapmak durumundaydık."

"Tek turda çok iyiyiz, 66 turda ise o kadar da iyi değiliz. Bu duruma bir çözüm bulmamız lazım."

"Her şeye rağmen zorladığım için pişman değilim. Bir şeyler denemeliydik, bir fırsat yaratmaya çalışmalıydık. Başlangıçta lastik korusanız da aynı sonucu alırsınız."

"Dolayısıyla bilinçli olarak zorluyordum, lastiklerin çığlık attığını duysam dahi zorlamaya devam ettim. Yapmak zorundaydım." dedi.