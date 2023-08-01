Hulkenberg: "Haas, Spa'da puan alabilecek hızda değildi"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Spa'nın kendileri adına pek iyi geçmediğini söyledi.
Haas, Spa'nın en yavaş takımlarından birisiydi ve her iki pilot da seanslarda geride kalmaktan kurtulamadı.
Damalı bayrağı son sırada gören Nico Hulkenberg, yarışın ardından "hafta sonu bittiği için mutlu olduğunu" dile getirdi.
Alman pilot şöyle dedi: "Bugün çok fazla lastik aşınması yaşadık ve hızımız da puan almak için yeterli değildi."
"Benim için çok fazla bir şey yoktu. Hafta sonunun bitmesinden dolayı mutluyum çünkü bizim için çok zor geçti."
"Bu pist aracımızın zayıflıklarını tekrar ortaya çıkardı. Bu yüzden hiçbir seansta ya da hiçbir turda gerçekten rekabetçi değildik."
"Pitten başlangıç eğlenceliydi. Eau Rouge'a doğru önümde büyük bir araç kalabalığı vardı. Sahip olduğum büyük boşluktan ötürü orada tam gaz gidebildim."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Eau Rouge çıkışında zaten ilk aracı yakaladım. Bu eğlenceliydi."
"Sonunda çok fazla lastik aşınması yaşadık ve bunun nedeni çok iyi biliyoruz."
"Bu biraz karmaşık bir sorun. Bu yıl durumu iyileştirebileceğimizi düşünüyorum fakat tamamen ortadan kaldırmak için çok zaman gerekiyor."
Yaz arasına girdiği için mutlu olduğunu belirten Alman sürücü, "Buna ihtiyacımız var. Fakat asıl ihtiyacımız olan şey güncelleme ve performans."
"Umarım yaz arasından sonra daha güçlü döneriz."
"Şimdi ben de biraz rahatlayacağım, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Bu süreçte güzel şeyler yapacağım, biraz bira içeceğim."
"Sonrasında her şeye baştan başlamaya ve mücadeleye geri dönmeye çalışacağız. Zandvoort'ta iyi performans göstermek için üç haftamız var." dedi.
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