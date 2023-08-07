Hulkenberg: "Haas kısa vadede toparlanamayacak"
Sezonun ilk yarısını Belçika'daki sonunculukla kapatan Nico Hulkenberg, Haas'ın kısa vadede gelişemeyeceğinin farkında.
Üç sezonluk aranın ardından Haas ile F1'e dönen Hulkenberg, sezonun ilk yarısı itibariyle etkileyici bir performans sergiliyor.
Özellikle sıralama turlarında ne kadar iyi olduğunu bizlere hatırlatan Hulkenberg'in en iyi derecesi Kanada'daki ikincilik -sonradan cezayla beşinciliğe gerilediğini de hatırlatalım.
Ancak bu iyi sıralama sonuçları Haas'ın zayıf yarış performansı nedeniyle bir türlü puanlara yansıyamadı, kendisi damalı bayrağı henüz yedincilikten ötede göremedi.
Takımın gelişmesi gerektiğini vurgulayan Hulkenberg, bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğinin de farkında.
Son sırada tamamladığı Belçika GP'sinin ardından konuşan Alman pilot, "Sanırım bunun nedenini, ne olduğunu ve neden olduğunu anlıyoruz."
"Ancak bunu düzeltmek kolay bir iş değil, hatta oldukça karmaşık."
"Bu yıl toparlanabileceğimizi düşünüyorum. Ne ölçüde toparlanacağımız bize bağlı, ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor."
"Ama evet, bu kesinlikle uzun vadeli bir düşünce." dedi.
Belçika'da "kabus gibi" bir hafta sonu geçiren Hulkenberg, sıralama turlarını son sırada tamamladıktan sonra motor ve vites kutusu değiştirerek yarışa pit yolundan başladı.
İlk turlarda diğerleriyle biraz olsun rekabete girebilen Hulkenberg'in yarışı bir kez daha lastik sorunlarından etkilendi, sonuç ise uzak bir 18.lik oldu.
Hulkenberg, "Bizim için oldukça acımasız bir hafta sonu geride kaldı. Dolayısıyla sıfırlanmamız, toparlanmamız ve yaz arasından sonra daha güçlü geri dönmemiz gerek." dedi.
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