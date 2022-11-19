Hulkenberg, Haas ile ilk testine salı günü çıkacak

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Haas, Abu Dhabi'deki yarış öncesinde Kevin Magnussen'in gelecek yılki yeni takım arkadaşının, deneyimli Nico Hulkenberg olacağını resmen duyurmuştu.

Amerikan ekibinin patronu Gunther Steiner, Sky Sports yayınında bu kararın arka planını açıkladı ve Hulkenberg'le ilk testin salı günü yapılacağını belirtti.

Steiner, "Formula 1'deki en yeni takımız ve geçtiğimiz birkaç yıl içinde, pandeminin de etkisiyle maalesef gelişim hızımız biraz azaldı. Bu nedenle son iki sezona kıyasla daha yüksek konumlarda bulunduğumuz seviyeye dönmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor."

"Mick iyi gidiyor ama onu sürekli desteklemek zorunda kaldık. Oysa artık bizi destekleyecek ve bizi biraz yukarı çekecek birine ihtiyacımız var. Oldukça uzun bir süre bekledik çünkü durum tam olarak net değildi. Gelecek yıl, aceleyle verdiğimiz bir karardan ötürü pişmanlık duymak istemedik."

"Her ne kadar normalden biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalsak da pilot pazarındaki durum bizim için iyiydi. Sonunda takımın bir sonraki adımı atmasını sağlayacak en iyi kararı aldık. Bu yıl zaten iyi bir ilerleme kaydettik ancak istikrarımız yoktu ve en iyi takımlarla yeniden rekabet edebilmek için takımı her açıdan daha istikrarlı hale getirmemiz gerekiyor."

"2023'te bu sorunu çözebileceğimize inanıyorum ve rakiplerimizin bizden daha iyisini yapamamasını umuyorum. Şu ana kadar takımın bu adımı atabileceği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz."

"Uzun sezon sona eriyor ve sanırım tatile çıkma vaktim geldi, bu yüzden birkaç gün içinde Amerika'daki evime dönmüş olacağım ve Şükran Günü için tam zamanında orada olacağım. Dinlenmek ve takımın ilerlemesine yardımcı olmak için enerji toplamak istiyorum. Geleceğin de bana bu enerjiyi vereceğine inanıyorum."

"Ancak önce mevcut işleri bitirmemiz gerekiyor çünkü Abu Dabi Grand Prix'sinden sonra testler üzerinde çalışacağız."

"Nico Hulkenberg Salı günü aracımızın direksiyonuna geçecek. Pazar günü koltuk ayarı yapmayı planlıyoruz. Aston Martin gerçekten cömertçe davrandı ve bize izin verdi."

"Bu, Nico'nun aracımızı tanıması ve telemetri üzerinde çalışmak için mükemmel bir fırsat." dedi.