Hulkenberg, Haas ile devam etmeye açık

Nico Hulkenberg, birkaç yıllık aradan sonra bu yıl Haas ile Formula 1'e geri döndü ve şimdiye kadarki performansı gayet iyiydi.

Montreal'de Cumartesi günü bu performansını sürdüren Hulkenberg'in 2024'te F1'de kalması bekleniyor ancak hangi takımla yarışacağı kesin değil.

Haas ile sözleşmesi 2023 sonunda bitecek Hulkenberg'e yakında yeni kontrat önerilmesi bekleniyor fakat kendisiyle ilgilenen bazı takımlar olduğu iddiaları var.

Haas'ın kendisiyle devam etme isteği hakkında konuşan Hulkenberg, Sport1'e gülümseyerek "Kulağa hoş geliyor ve daha fazlası için umut veriyor."

"Fakat bence bu her iki taraf için de geçerli bir şey. Şu anda burada olmaktan keyif alıyorum, geri döndüğüm için mutluyum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Nico Hulkenberg, Haas Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Öte yandan Ralf Schumacher'e göre Haas, Hulkenberg'i takımda tutmak için gelişim kaydetmek zorunda.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Haas neyin değişmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünmeleri gereken bir noktaya geldi. Şu anda gridin en arkasındalar ve bu uzun vadeli bir durum olamaz."

"Asıl soru bence Haas'ın Nico'ya ne sunabileceği."

"Onun yerinde olsaydım, durumu iyileştirmek için hangi adımların atıldığını sorardım. Çünkü net olan bir şey var: Eğer her şey olduğu gibi kalırsa, takımla ilgili değişen pek bir şey olmayacak." dedi.

Bazıları Hulkenberg'in Red Bull'da Sergio Perez'in yerini almasını istiyor.

Ralf, bununla ilgili ise şöyle diyor: "Şu anda bunun tartışmaya açık olduğunu sanmıyorum. Buradaki soru Red Bull'un ne istediği."

"Uzun süredir hazırladıkları ve artık tecrübe kazanan (Yuki) Tsunoda'ya sahipler. Red Bull zaten kendi sürücülerine geri dönme eğiliminde."

"Fakat (Hulkenberg) performans açısından kesinlikle fayda sağlar."