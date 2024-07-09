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Formula 1 Britanya GP

Hulkenberg: "Haas F1'in en hızlı beşinci takımı olmak için mücadele ediyor"

Nico Hulkenberg, Haas'ın grid'deki en hızlı beşinci takım olmak için Aston Martin ve RB ile mücadelesini 'harika bir geri dönüş' olarak yorumluyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Haas'ın geçtiğimiz hafta sonu Britanya GP'sine getirdiği güncelleme paketi, takımının hız olarak etkileyici bir adım atmasına katkıda bulundu ve Hulkenberg üst üste iki hafta sonunu da altıncı sırada tamamladı.

Haas, takımlar şampiyonasında RB'nin dört puan gerisinde ve Aston Martin'in 41 puan önünde 27 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Son iki yarışın ardından Nico Hulkenberg, pistteki güç dengesinin değiştiğini belirtiyor. Özellikle de Haas'ın Red Bull, McLaren, Mercedes ve Ferrari'yi takip eden ikinci bir grubun başında yer alabileceğini düşünüyor.

Britanya GP'sinden ardından Hulkenberg,

"Açıkçası üst üste iki kez 6. sırada olup sekiz puan almak güzel ve tatmin edici bir duygu," dedi.

"Bu sonuç beklenmedikti ama yine de hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunun için çok çalıştık. Güvende kaldık, hata yapmadık, iyi bir stratejimiz vardı. Yani evet, çok iyiydi.

"Bence en önemlisi sahip olduğumuz performanstı. Yeni güncelleme araca gerçekten bir şeyler kattı ve şu anda bazen Aston, bazen Alpine, bazen de diğerleriyle birlikte en hızlı beşinci takım olma mücadelesinde olduğumuzu düşünüyorum.

"Bence o seviyedeyiz. Bu sezon oldukça istikrarlıydık. Ve bunu sürdürebiliriz."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Haas Takım patronu Ayao Komatsu'nun sezon başlamadan önce takımın alt sıralarda yer alabileceği uyarısı düşünüldüğünde, Amerikan ekibin bu sezon kaydettiği gelişim oldukça etkileyici.

VF-24'ün sağlam bir temelinin olduğunu kanıtlaması ve bir dizi yükseltme ile istenilen gelişim adımlarını sağlamasıyla Haas'ta işler sezon başındaki karamsarlıktan çok farklı bir noktaya geldi.

Hulkenberg işlerin bu şekilde ilerlemesinin herkes için sürpriz olduğunu söyledi.

"Yani, kimse bu kadarını beklemiyordu - ilk başladığımızda bile beklentilerden daha iyiydi."

"Ama biz herkese ayak uydurduk ve aynı seviyede, hatta belki daha da iyi bir iş çıkardık."

"Bence bu biraz da hafta sonuna ve piste bağlı. Bekleyip göreceğiz, ama yine de bu kesinlikle muhteşem bir geri dönüş hikayesi!"

Diğer taraftan Kevin Magnussen, Britanya GP sıralama turlarında yaşadığı hayal kırıklığı ile yarışa 17. sıradan başlayıp 12. bitirmesine rağmen, güncelleme paketine olan güvenini korumaya devam ediyor.

"Bence bu iyi bir şey. Yani araca güncelleme getirmek ve ilk yarışta puan aldığını görmek elbette cesaret verici."

"Kağıt üzerinde gece ve gündüz kadar fark olmadığını biliyoruz ama her şey ayrıntıda gizli, değil mi? Bu aynı zamanda sahip olduğumuz aracın da bir kanıtı."

"Buraya biraz daha fazla performans getirdik ama bu olmasaydı Nico yine de puan alabilirdi. Bu durum çok cesaret verici, daha fazla yarış için sabırsızlanıyorum."

Çeviri: Enes Demirel

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