Hulkenberg: "Haas, Bakü'de umduğumuz seviyede değildi"

Nico Hulkenberg, pazar günü gerçekleştirilen yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı çünkü Haas ayar seçiminde bir hata yaptı.

Takım hatayı düzeltmek için "kapalı park" kuralını delmek zorunda kaldı ve bunun sonucu olarak da ceza aldılar.

Sert lastiklerle başladıktan sonra Hulkenberg, neredeyse tüm yarışı tek bir lastik setiyle geçirdi.

Takım Azerbaycan Grand Prix'sinin ilerleyen bölümünde bir güvenlik aracı çıkmasını umuyordu, ancak beklenen olmadı.

Hulkenberg 50. turda pit stop yapmak zorunda kaldı ve yarışı 17. bitirdi.

ORF'e konuşan Hulkenberg, "Araç umduğumuz ve beklediğimiz gibi davranmadı."

"Araç davranışlarında herhangi bir uyum yoktu ve doğru ritmi yakalayamadım."

"Hafta sonuna bu ayarlarla başladığımızda bir şeyleri riske ettiğimizi düşünmemiştik çünkü geçmişte Bakü'de oldukça başarılı şekilde çalışmışlardı."

"Fakat böylesine yoğun bir format ve sadece bir saatlik antrenmanla zor duruma düştük çünkü sıralamadan önce çok az zamanımız vardı. Şimdi ne olduğunu analiz etmemiz gerekecek."

"Yine de her şey aracınızın ne kadar rekabetçi olduğuna bağlı. Yarışa gridden başlasaydık da durumun bizim için çok daha kolay olacağını sanmıyorum."

"Bakü düşük yere basma gücü ayarı isteyen bir pist ve bu bizim aracımız için uygun değil. Bu açıdan bakıldığında, Miami'deki bir sonraki yarışın bizim için daha iyi olmasını umuyorum çünkü araca daha farklı bir arka kanat eklenecek." dedi.

Amerikalı ekip, Bakü'de düşük yere basma gücü arka kanadıyla çıkmıştı.