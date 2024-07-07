Hulkenberg: "Güncellemelerin farkı hissediliyor"

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da Q3'e kalmayı başaran Hulkenberg, pazar günkü yarışta altıncı sırayı elde etmişti.

Haas pilotu Silverstone'da da sıralama turlarının son bölümüne kaldı ve yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Cumartesi gününün ardından konuşan Hulkenberg, araçtaki güncellemelerin fark yarattığını anlattı.

"Dün gerçekten mutluydum, güncellemeleri hissettim ve bu her zaman olumlu bir işarettir."

"Geçmişte de bunu yaşamıştım, araca güncellemeler getirdiğinizde ve farkı hissetmediğinizde genelde mutsuz olursunuz ama bu seferki fark edilir bir düzeyde."

"Şu anda aracın potansiyelinin ne olduğunu bilmiyorum, açıkçası ne olacağını göreceğiz çünkü Budapeşte'de tamamen farklı bir yere basma kuvveti seviyesiyle karşılaşacağız. Bu yüzden ne beklemem gerektiğini bilmiyorum."

"Yine de başarabileceklerimiz konusunda oldukça iyimserim."