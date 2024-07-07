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Formula 1 Britanya GP

Hulkenberg: "Güncellemelerin farkı hissediliyor"

Nico Hulkenberg, Haas aracındaki güncellemelerin hissedildiğini ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da Q3'e kalmayı başaran Hulkenberg, pazar günkü yarışta altıncı sırayı elde etmişti.

Haas pilotu Silverstone'da da sıralama turlarının son bölümüne kaldı ve yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Cumartesi gününün ardından konuşan Hulkenberg, araçtaki güncellemelerin fark yarattığını anlattı.

"Dün gerçekten mutluydum, güncellemeleri hissettim ve bu her zaman olumlu bir işarettir."

"Geçmişte de bunu yaşamıştım, araca güncellemeler getirdiğinizde ve farkı hissetmediğinizde genelde mutsuz olursunuz ama bu seferki fark edilir bir düzeyde." 

"Şu anda aracın potansiyelinin ne olduğunu bilmiyorum, açıkçası ne olacağını göreceğiz çünkü Budapeşte'de tamamen farklı bir yere basma kuvveti seviyesiyle karşılaşacağız. Bu yüzden ne beklemem gerektiğini bilmiyorum."

"Yine de başarabileceklerimiz konusunda oldukça iyimserim."

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