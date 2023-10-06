Hulkenberg güncellemeler için "gün sayıyor"

Haas, mevcut paketin gelişim anlamında sınırlı olmasından ötürü yeni bir aero konsepte geçiş yapmaya hazırlanıyor ve bu paket Amerika'da hazır olacak.

Bu yıl tek turda iyi olsa da yarışta zorlanan Hulkenberg, bu paketle sürüş yapmak için sabırsızlandığını söyledi.

Hulkenberg şöyle konuştu: "Açıkçası heyecanla bu yeni parçaları bekliyoruz. Uzun zamandır bunları bekliyoruz ve bunun için sabırsızlanıyoruz."

"Bu, eski paket araçla geçireceğimiz son hafta sonu. Bu yüzden elimizden geldiğince hayatta kalmaya çalışıyoruz.

"Sonrasında tüm gözler Austin ve diğerlerinde olacak."

Hulkenberg, daha önce 2009 yılında GP2'de yarıştığı Katar'la ilgili ise şunları ekledi: "Burada güzel anılarım var. 2009'da iyi sonuçlar aldım fakat pistin çok eğlenceli olduğunu da hatırlıyorum."

"Çok hızlı, çok akıcı. O zamanlar hoşuma gitmişti, bu yüzden bu sefer piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Daha sıcak olacak ve daha hızlı bir araç süreceğiz fakat burada olmaktan memnunum."

"Tabii ki uzun zamandır burada değilim, bu yüzden bu anıları hızlıca tazelemem gerekiyor çünkü önümüzde bir sprint var, yani sadece bir antrenman seansı olacak."

"Daha önce burada sürüş yapsam da, üzerinden yıllar geçti. Bence herkesi yoğun bir hafta sonu bekliyor."

"Burada çok fazla yere asma gücüne, iyi bir dengeye ve genel olarak iyi durumda olmaya ihtiyaç var."

"İyi bir hız gösterme şansımız olacağını düşünüyorum.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images