Hulkenberg, güç ünitesi sorunu nedeniyle Britanya GP'ye başlayamadı
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Nico Hulkenberg, Sergio Perez'in yerine Racing Point adına yarışacağı Britanya GP'ye gride çıkışta fark edilen bir sorun nedeniyle katılamadı.
Hulkenberg, Perez'in Britanya GP öncesindeki COVID testinin pozitif çıkmasının ardından son dakikada yarışması yönünde çağrılmıştı.
Geçen sene sonunda katıldığı Abu Dhabi GP'den sonra cuma günü ilk defa kokpite dönen Hulkenberg, sıralamalarda 13. olarak son seansa geçmeyi başaramamıştı.
Hulkenberg, gride çıkmadan önce güç ünitesinde fark edilen sorunun ardından yarışa katılamadı.
Motorsport.com'a konuşan takım sözcüsü, "Güç ünitesini çalıştıramadık. Bunun neden olduğuna dair incelemeler devam ediyor." dedi.
Perez'in gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa katılıp katılamayacağı henüz netleşmedi. Takım, Hulkenberg'in her ihtimale karşı yine Silverstone'da olacağını açıkladı.
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|Luke Smith
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Hulkenberg, güç ünitesi sorunu nedeniyle Britanya GP'ye başlayamadı
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