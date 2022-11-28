Hulkenberg, griddeki tek Alman pilot olma baskısını hissetmiyor
Nico Hulkenberg, griddeki tek Alman pilot olmasının gelecek yıl üzerinde ekstra baskı yaratmayacağını söylüyor.
Mick Schumacher'in kontratının yenilenmemesi ve Sebastian Vettel'in emekliliği sonrası Almanya, 2023'te F1'de herhangi bir temsilciye sahip olmayacak gibiydi.
Ancak Haas, 35 yaşındaki Nico Hulkenberg ile anlaştı ve Alman sürücü, gelecek yıl griddeki tek Alman olacak.
Böylelikle Almanya, 1982'den bu yana her zaman gridde en az bir pilota sahip olmayı sürdürecek. Bunun öncesinde benzer bir durumla Sebastian Vettel karşılaşmış ve 2020 yılında griddeki tek Alman olmuştu.
Gelecek yıl griddeki tek Alman pilot olmanın, kendisi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağı sorusunu yanıtlayan Hulkenberg, üzerinde ekstra bir baskı hissetmeyeceğini söyledi.
Hulkenberg, "Bence başarı dalgalar halinde geliyor."
"Örneğin Fransa gibi ülkelerde uzun süre hiçbir şey olmadı. Sonrasında Grosjean, Gasly ve Ocon geldi. Yani F1'e giren ve çıkan ülkeler olması gayet değil."
"Açıkçası Almanya, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Vettel ve bir üretici olarak Mercedes'e sahip olduğu için uzun yıllardır F1'de aktif şekilde yer alıyor. Bu açıdan çok şanslılar."
"Mercedes orada olmaya devam ediyor ve tek Alman sürücü olmak üzerimde baskı yaratmıyor." dedi.
1982'den günümüze F1'deki Alman pilotlar
|No.
|Sürücü
|1
|Manfred Winkelhock
|2
|Jochen Mass
|3
|Stefan Bellof
|4
|Christian Danner
|5
|Bernd Schneider
|6
|Michael Schumacher
|7
|Heinz-Harald Frentzen
|8
|Ralf Schumacher
|9
|Nick Heidfeld
|10
|Timo Glock
|11
|Nico Rosberg
|12
|Sebastian Vettel
|13
|Adrian Sutil
|14
|Markus Winkelhock
|15
|Nico Hülkenberg
|16
|André Lotterer
|17
|Pascal Wehrlein
|18
|Mick Schumacher
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