Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"
Nico Hulkenberg daha önce Red Bull danışmanı Helmut Marko ile olası bir Red Bull koltuğu konuştuğunu ancak bunun sonuçsuz kaldığını açıkladı.
Hulkenberg, 2020'de bir sezonu Racing Point'in yedek pilotu olarak geçirmiş ve hem Perez hem de Lance Stroll'ün COVID testleri pozitif çıktığında üç yarışta onların yerini almıştı.
Ancak Red Bull, 2021 pilotu olarak Perez'i takıma getirmeyi tercih etti.
Hulkenberg, 2021 Red Bull koltuğu hakkında Hollanda gazetesi AD'ye "Helmut ile bazı görüşmeler yaptık ama ben hiçbir zaman işin ciddiye bindiğini hissetmedim." dedi.
Hulkenberg, Red Bull koltuğunu garantilemiş olsaydı, podyum elde edemeyen en deneyimli pilot olma rekorundan kurtulmak için büyük bir şans yakalamış olacaktı.
Şu ana kadar 191 kez yarışan Hulkenberg, bu yarışlardan hiçbirini ilk üçte bitiremedi. Bunun yanı sıra 2023 sezonu için Max Verstappen, bütün yarışlarda podyuma çıkmayı başardı.
Hulkenberg, şampiyona lideri Verstappen'i şu cümlelerle özetledi: "Max'i inanılmaz bir insan olarak görüyorum."
"Çok doğal bir yeteneği var ama aynı zamanda çok iyi ve dikkat çekici bir insan. Yani saçma sapan bir adam değil. Size her şeyi olduğu gibi anlatıyor ve size karşı dürüst. Bunu gerçekten takdir ediyorum."
Son Haberler
Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"
Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı" Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"
Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"
Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız" Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"
Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'
Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor' Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'
Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"
Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık" Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.