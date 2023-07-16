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Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

Nico Hulkenberg daha önce Red Bull danışmanı Helmut Marko ile olası bir Red Bull koltuğu konuştuğunu ancak bunun sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Hulkenberg, 2020'de bir sezonu Racing Point'in yedek pilotu olarak geçirmiş ve hem Perez hem de Lance Stroll'ün COVID testleri pozitif çıktığında üç yarışta onların yerini almıştı.

Ancak Red Bull, 2021 pilotu olarak Perez'i takıma getirmeyi tercih etti.

Hulkenberg, 2021 Red Bull koltuğu hakkında Hollanda gazetesi AD'ye "Helmut ile bazı görüşmeler yaptık ama ben hiçbir zaman işin ciddiye bindiğini hissetmedim." dedi.

Hulkenberg, Red Bull koltuğunu garantilemiş olsaydı, podyum elde edemeyen en deneyimli pilot olma rekorundan kurtulmak için büyük bir şans yakalamış olacaktı.

Şu ana kadar 191 kez yarışan Hulkenberg, bu yarışlardan hiçbirini ilk üçte bitiremedi. Bunun yanı sıra 2023 sezonu için Max Verstappen, bütün yarışlarda podyuma çıkmayı başardı.

Hulkenberg, şampiyona lideri Verstappen'i şu cümlelerle özetledi: "Max'i inanılmaz bir insan olarak görüyorum."

"Çok doğal bir yeteneği var ama aynı zamanda çok iyi ve dikkat çekici bir insan. Yani saçma sapan bir adam değil. Size her şeyi olduğu gibi anlatıyor ve size karşı dürüst. Bunu gerçekten takdir ediyorum."

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