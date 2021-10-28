Hulkenberg: "Formula 1'deki sadece 10-12 pilotun kalitesi gerçekten iyi"

Nico Hulkenberg, Formula 1'deki son tam sezonuna 2019 yılında çıktı ve geçen yıl hastalanmalarının ardından Racing Point'te Sergio Perez - Lance Stroll ikilisinin yerine toplam üç yarışa katıldı.

Fakat gösterdiği performans, 2021'de tam zamanlı bir koltuk bulması için yeterli değildi. Şu anda Alfa Romeo'nun gelecek yıl için hâlâ boş bir koltuğu var ancak Hulkenberg, daha önce bu ekiple görüşmediğini, haliyle de F1'e dönüş şansının kalmadığını kabul etmişti.

Hulkenberg, yarışmaya olan isteğiyle beraber Arrow McLaren SP ile Barber Motorsports Park'taki IndyCar testine katıldı ve IndyCar'la motor sporlarına dönmeyi hedefliyor.

Ancak Alman pilot, F1 şansının kalmadığını da artık kabullenmiş durumda.

Hulkenberg, "Elbette tekrar yarışmak istiyorum çünkü yaklaşık bir yıldır direksiyona geçmedim. Son olarak geçen yıl Nürburgring'deki o çılgın son dakika değişikliği sayesinde piste çıkmıştım."

"Formula 1'e gelirsek, artık gerçekçi olmalıyım ve şansımın bittiği ortada. Özellikle bugünün mevcut şartları göz önüne alındığında, bu tren benim için çoktan kalktı. Durum tam olarak bu."

"Elbette bir sürücü olarak karar sürecinin bir parçası oluyorsunuz ancak takımlar nihayetinde bu kararları kendileri veriyorlar ve bazı takımların zevkleri veya kararları şüpheli!"

"Şu anda F1'de genel anlamda ilginç bir durum var. İlk on, belki 12 sürücü gerçekten çok kaliteli ve birinci sınıf sürücüler. Geri kalan kısım ise eskisi kadar yüksek seviyede değil. Ortada farklı olan pek çok faktör var. Yani kendi açımdan bunu görmek beni biraz üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak durum bu."

"Geriye dönüp baktığımda daha iyi yapabileceğiniz şeyler her zaman var. Benim de farklı yapabileceğim şeyler vardı. Ancak bunlar oldu ve dürüst olmak gerekirse çok pişmanlığım yok. Gerçekten iyi vakit geçirdim." dedi.