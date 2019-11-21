Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

32 yaşındaki Formula 1 pilotu 2020 için herhangi bir takıma anlaşma imzalayamadı. Alman pilotun ismi Ed Carpenter takımıyla IndyCar için anılıyordu ancak takım patronu Carpenter, bunun olmayacağını açıkladı.

Formula 1'de kendisi için son seçenek olarak Alfa Romeo görülüyordu ancak İtalyan takım da tercihini Antonio Giovinazzi'den yana kullandı.

Gridde şu anda sadece bir boş koltuk var ancak Hulkenberg eski takımına dönmeyeceğini söylerken, Williams da zaten Nicholas Latifi ile yarışmaya yakın görünüyor.

Hulkenberg, mevcut durumuyla ilgili şöyle dedi: "Pişmanlığım yok. Elbette hepimizin yaptığı üzere kaçınabileceğim birkaç hamle vardı ya da şimdi farklı şekilde yapabileceğim şeyler vardı, hatalar da yaptım ama bir şey olduktan sonra konuşmak her zaman kolay."

"Elde ettiğim şeyler konusunda rahatım ve yarış pilotu olarak emekli olduğumu hissetmiyorum. Formula 1'den ayrılıyormuş gibi de hissetmiyorum. Gridde olmayabilirim ancak bir fırsat çıkarsa bunun için hazır olacağım."

IndyCar söylentilerinin yanı sıra DTM'e geçeceği konuşulan Hulkenberg, henüz hiçbir şey imzalamadığını söyledi.

Alman pilot, "İmzaladığım hiçbir şey yok ve yakın zamanda da dolmayacak. Elbette bazı serilerden ve takımlardan bazı telefonlar aldım, ama şu anda gerçekten olan bir şey yok."

"Doğruyu söylemek gerekirse zihinsel açıdan oldukça rahatım. Sezonu biteceğim ve olabildiğince başarılı olmayı hedefliyorum. Sonrasında arkama yaslanacağım ve neler yapmak istediğime bakacağım. Bir konuda acele etmem gerektiğini hissetmiyorum. Rahatım."

"On yıl boyunca Formula 1'deydim ve çok yoğundu. Çok yoğun bir tempoda yaşıyoruz ve bu yüzden yeni yılın nasıl başladığını görmeli, nasıl hissettiğime bakmalı ve işlerin nasıl gelişeceğini görmeliyim."

"Doğruyu söylemek gerekirse şuanda sadece neler olacağını bilmiyorum." dedi.