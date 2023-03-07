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Hülkenberg: "Formula 1'de önde yarışmak orta grupta yarışmaktan daha kolay"

Nico Hülkenberg, orta grupta mücadelenin ön tarafta yarışmaktan daha zor olduğunu söylüyor.

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Hülkenberg: "Formula 1'de önde yarışmak orta grupta yarışmaktan daha kolay"
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Nico Hülkenberg Formula 1'e tam zamanlı olarak dönmek üzere. Son yıllarda Racing Point ve Aston Martin'le toplam dört yarışa katılan Alman pilot, bu yıl Haas ile 23 Grand Prix'de yer alacak.

Williams, Force India, Sauber, Renault ve Aston Martin'den sonra Haas'a geçen Hülkenberg, burada Kevin Magnussen'in takım arkadaşı olacak. Bu ikili, Amerikalı ekibe çok fazla deneyim getirecek.

Alman pilot halihazırda 182 Grand Prix'ye katıldı ve bu süreçte toplam 521 puan topladı. Fakat kötü bir rekoru da var: Podyuma çıkmadan en çok yarışan pilot olma.

Yeni sezon öncesi AutoBild'e konuşan Hulkenberg, "Elde ettiklerim o kadar da kötü sayılmaz, aksi takdirde üç yıl aradan sonra hiçbir takım bana güvenmezdi."

Nico Hülkenberg, Haas F1 Team

Nico Hülkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Haas F1 Team

"Bu benim mesleğim ve çocukluğumdan beri en büyük tutkum."

"Kişisel değişiklikler olması, bir şeye olan bağlılığımın ortadan kalktığı anlamına gelmez. Aksine, son üç yılda yarışa olan açlığım daha da arttı."

"Orta grupta yarışmak çok zor, buradaki kanunlar acımasız ve tırnak ısırtan cinsten."

"Bence hızlı bir araca sahip olduğunuz ön taraftan daha zor. Çünkü ön taraftaysanız, hata yaptığınızda ya da kötü bir pit stop geçirdiğinizde bile aracınızın hızıyla arayı kapatabiliyorsunuz."

"Orta grup ise öyle değil. Eğer bir tur geç pite girerseniz ya da hata yaparsanız, kaybı asla telafi edemezsiniz." dedi.

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