Hulkenberg: "Formula 1'de kalma şansım yok"

Nico Hulkenberg, Renault'daki koltuğunu sezon sonunda Esteban Ocon'a kaybedecek ve büyük ihtimalle Formula 1'den ayrılacak.

Şu an için sadece bir takımda boş yer var ve o da eski takımı Williams'a ait. Ancak İngiliz ekibin Nicholas Latifi ile çoktan anlaşma imzaladığı düşünülüyor.

Alman pilot, Formula 1'den ayrılacağı gerçeğini artık kabul ettiğini söyledi.

Nico, “Gerçeklerle yüzleşmeliyiz: boş koltuk yok. Sanırım Williams'ta bir yer var ama bu bana uygun değil. Bunun için de ben uygun değilim. İhtiyaç duydukları insan ben değilim."

"Kariyerim bitmiyor, Formula 1'i seviyorum, yarışmayı seviyorum. Ama bu şampiyonada 10 yıl gibi uzun bir vakit geçirdim. Neler olduğunu anlayabiliyorum. Tabii ki gelecek sene, yarışı televizyonda izlemek zorunda kaldığım vakit Formula 1'i özleyeceğim."

"Tüm bu durumun bana zarar vermediğini söylersem yalan söyleyeceğim, tabii ki Formula 1'den ayrıldığım için üzülüyorum. Ama bu şampiyonada yarışamazsam, aynı duyguları tadabileceğim başka yarış serileri de var."

Hangi serilerin Hulkenberg'e teklif yapabileceği konusunda çok fazla söylenti var, bunun bir DTM olabileceği hatta Formula E ya da IndyCar olabileceği bile söyleniyor.

Öte yandan Hulkenberg F1'de sadece yedek pilot olarak kalma ihtimalini reddediyor.

32 yaşındaki Alman pilot, “Gençken bunu yapmak akıllıcaydı çünkü her şey yeni başlıyordu. 2011'de sadece bunu yaptım. Ancak yıllarca üst üst seviyede yarıştıysanız ve kariyeriniz farklı bir aşamadaysa, böyle bir rolü kabul etmek zordur. Bunun benim için uygun olduğunu sanmıyorum.

"Kesinlikle, açık tekerlekli yarışları seviyorum. 2020 benim için gerçek bir sınav olacak, çünkü tüm hayatımı yarışmaya adadım ve onlarsız olmadan benim için, bir tür şok olacak. Beni ne bekliyor, bilmiyorum ama önümüzde hâlâ ilginç şeyler olduğuna dair hiçbir şüphem yok.” dedi.