Hulkenberg: "Formula 1'de birkaç yılım daha var"

Nico Hulkenberg, bu yıl üç sezon aradan sonra pistlere dönmüş ve ilk yılında özellikle sıralama turlarında iyi performans sergilemişti.

Fakat Alman pilotun kariyeri boyunca elde ettiği en iyi sonuç dördüncülük olan Hulkenberg için işler yakın zamanda değişecek gibi görünmüyor.

Kariyeri boyunca yakaladığı en büyük başarı 2015 Le Mans 24 Saat zaferi olan Hulkenberg, önümüzdeki sezon da Haas ile F1'de yer alacak.

Alman pilot, sonrasında farklı serilere geçişi göz ardı etmiyor.

Hulkenberg, "2024 yılında Formula 1'de yarışmaya devam edeceğime zaten emindim. Bu yüzden benim için sürpriz olmadı."

"Şu anda F1'de yer almaktan keyif alıyorum."

"Formula 1 kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı henüz ben de bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim."

"Şu anda iyi durumdayım ve Formula 1'de birkaç yılım daha olduğunu hissediyorum."

"Hız ve yarışmaya devam etme arzusu F1'den sonra da benimle kalırsa, neden yarışmayım ki? Bunu zaman gösterecek." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team attend the FIA press conference Fotoğraf: Motorsport Images