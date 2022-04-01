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Hulkenberg, fiziksel anlamda sorun yaşamamış

Aston Martin'in yedek pilotu Nico Hulkenberg, sezonun ilk iki yarışında piste çıkmasının ardından fiziksel olarak herhangi bir zorluk yaşamadığını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hulkenberg, fiziksel anlamda sorun yaşamamış
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Nico Hulkenberg, Formula 1'de son kez 2019 yılında tam zamanlı olarak yarıştı ve o günden bu yana sadece yedek pilotluk görevleri üstleniyor.

2020 yılında Sergio Perez ve Lance Stroll'ün yerine toplam üç kez piste çıkan Hulkenberg, bu yıl Aston Martin'in yedek pilotuydu ve Sebastian Vettel'in COVID-19'a yakalanmasıyla, yeniden piste dönme fırsatı yakaladı.

Yaklaşık 1.5 yıl sonra direksiyona geçen Hulkenberg, yeni araçlarla hiç sürüş yapmamasına rağmen Bahreyn'de güçlü bir performans sergiledi ve sıralama turlarında Lance Stroll'ü dahi geride bıraktı.

Hulkenberg böylelikle eğer kendisine fırsat verilirse, mücadeleye hazır olduğunu göstermiş oldu.

Diğer taraf Kevin Magnussen bir yıl aradan sonra F1'e döndü ve Suudi Arabistan'da fiziksel anlamda epey zorlandı.

Hulkenberg, Magnussen'le benzer bir sorun yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, "Geçmişte daha zor yarışlarım oldu."

"Bilmiyorum, belki beklediğimden daha kondisyonluyum ya da havanın o kadar sıcak olmamasıyla ilgiliydi bilmiyorum. Geçmişte bundan çok daha zorlu yarışlar geçirdim."

"Beklediğimden daha iyiydi, güzel geçti ve çıkardığım yarışla hem mutlu hem gururluyum. Temiz ve hatasız bir yarıştı. Sahip olduğum araçla elimden gelen her şeyi yaptım."

"Daha iyi bir sonuç da alabilirdik fakat güvenlik aracı gerçekten yarışı zora soktu. Bence orada kaybettik ve talihsiz bir durumdu."

"O olmadan nerede olurdum hiçbir fikrim yok. Fakat yarışlarda böyle olabiliyor." dedi.

Hulkenberg, gelecekte fırsat olura F1'e dönmek istiyor fakat bunu çaresizce istemiyor.

"Elbette yarışmayı özlüyorum, ki bu doğal fakat karamsar değilim. Olmayacaksa... Olmayabilir. Zihinsel olarak aşağı yukarı bu sayfayla işim bitmişti. 2020 ve şimdi ki yarışlar koronavirüs sayesinde gerçekleşti. Gelecekte kim bilir neler olacak."

"Aracı sürmenin oldukça zor ve çaba gerektirdiğini görebiliyorum. Fakat fırsat olursa elbette değerlendiririm."

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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