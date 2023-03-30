Hulkenberg, Ferrari simülatöründe daha fazla çalışmayı planlıyor

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2019 sonunda Renault ile yollarını ayırmasının ardından Formula 1'de tam zamanlı mücadeleye 3 sene ara veren Alman pilot, bu sene Haas ile tam zamanlı mücadeleye dönüş yaptı.

Yarış koltuğuna sahip olmadığı dönemde Hulkenberg, Racing Point/Aston Martin takımlarının yedek pilotu olurken aynı zamanda 4 yarışa katıldı ve formunu korumaya çalıştı.

Hulkenberg, Haas pilotu olması sayesinde Ferrari'nin simülatörünü kullandığını ve daha iyi olmak için daha fazla kullanmayı planladığını söyledi.

Hulkenberg, "Bu sene sık sık, birkaç haftada bir simülatörü kullanacağım. Sene ortası için bir planımızın olduğunu düşünüyorum, neler olacağını göreceğiz."

"Kış döneminde bir kere kullandım ve oldukça faydalı buldum. Ve evet, faydalı bir şeyse, bu durumda neden kullanmayayım? Bu, resmi tamamlayan bir şey. Detaylardan birisi." dedi.

Hulkenberg, simülatörün faydalarının çok çeşitli olduğunu ve özellikle hem araç ayarları hem de sürüş gereksinimlerini daha iyi anlamak açısından yararlı olabileceğini söyledi.

Hulkenberg, "Bu her şeyin bir karışımı. Bir tür bilgi almak ve korelasyon üzerinde çalışmak, [yarışlara] hazırlanmak, gelişimi yönlendirmek, her zaman bir şeylerin birleşimidir."

“Asla tek bir şey değil çünkü orada bütün bir gün geçiriyorsunuz. Yani, değerlendirebileceğin çok zaman var. Ve tabii ki simülasyonda sonsuz olasılık var ve sen de istediğin kadarını yapabilirsin." dedi.

Nico Hulkenberg knows exactly where to find the sim seat at Maranello... Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas takım patronu Guenther Steiner, takımının Ferrari simülatöründen yararlanmak için uzun süredir bir anlaşması olduğunu ancak her pilotun bunu değerlendirmekle ilgilenmediğini söyledi.

Autosport tarafından Hulkenberg'in sürüşü hakkında soru sorulduğunda Steiner, "Belirli sayıda güne sahibiz veya belirli sayıda gün satın alıyoruz ve geçen yılla aynı erişime sahibiz."

"Bence [Hulkenberg] bir süredir araçta olmadığı ve bu onun için tamamen yeni bir araç olduğu için, yarış hafta sonuna daha iyi hazırlanmak için bazı simülasyon seansları yapmakla çok ilgileniyor."

“Gerekli olduğunu düşündüğümüz kadarını yapıyoruz. Şu anda simülatörün iyi bir korelasyona sahip olup olmadığını görmek için biraz daha fazla çalışıyoruz."

"Simülatör söz konusu olduğunda, bunu sürücü ilgilendiği sürece yapmalısınız. Sürücü ilgisini kaybederse, bunu yapmanın bir anlamı yok."

"Çünkü o zaman oraya gidip araba sürersin ama hiçbir şey öğrenmezsin. Ancak şu anda Nico bunu yapmak için çok istekli." dedi.