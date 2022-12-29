Hulkenberg: "F1'e verdiğim ara, bakış açımı değiştirdi"

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2019 sonunda Renault'daki koltuğunu kaybeden ve tam zamanlı olarak yarışmayı bırakan Hulkenberg, yeni sezonda Haas ile Formula 1'e dönecek.

Geride kalan üç yıllık dönemde Alman pilot, Racing Point/Aston Martin'in yedek pilotluğunu yaptı ve COVID'in etkilediği Sergio Perez, Lance Stroll ve Sebastian Vettel'in yerine birkaç yarışa katıldı.

F1'e dönme hedefinden vazgeçmeyen Hulkenberg, beklenmedik şekilde Haas'tan tam zamanlı yarışma teklifi aldı ve o da Mick Schumacher'in yerine geçmesi için gelen bu teklifi kabul etti.

35 yaşındaki Hulkenberg, Renault'dan ayrıldıktan sonra, her şeyi düşünmek için yeterli vakti olduğunu ve artık bazı şeyleri daha iyi anladığını ve bakış açısının değiştiğini dile getirdi.

Hulkenberg, "2019'dan sonra ara vermek istedim, ihtiyacım olan şey de buydu."

"O noktada üçüncü pilot değildim, bu yüzden F1'den uzaklaşıp, her şeyden kopmak için yeterli vaktim oldu."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"2020 sezonu başladığında Checo'nun yerini almak için Silverstone'a geldim ama biraz uzaklaşmak, bazı şeyleri sindirmek ve düşünmek benim için iyiydi."

"Bu, bakış açınızı biraz değiştiriyor... 2021'i kenarda geçirmek ve yarışları buradan izlemek zorunda kalmak kolay olmadı."

"O noktada durum hâlâ kabul edilebilirdi fakat bu yıl yarışları izlemek benim için hiç de kolay değildi. Yaşananları izleyip, analiz ediyorsunuz ve neyi daha iyi yapabileceğinizi görüyorsunuz. Bu da durumu daha zorlaştırıyor. dedi.

181 Grand Prix startı olan Hulkenberg, Dünya Şampiyonu olma hedefinden vazgeçmiş olsa da, geri dönüş yılında neler başarabileceği konusunda "gerçekçi" olacağını söylüyor.

Hulkenberg, "Hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda gerçekçi olmanız gerekiyor."

"Benim için hedef, sahip olduklarımdan en iyi şekilde faydalanmak."

"Bu, yarıştığınız paketin ne kadar rekabetçi olduğuna bağlı fakat her zaman bazı fırsatlar vardır, bu yüzden bir gün şanslı olabilirsiniz."

"Fakat her yarış hafta sonu mümkün olan en iyi sonuçları almak ve bunun için de elinizden gelenin en iyisini yapmak çok önemli" dedi.