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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, F1'e dönmek için tüm seçeneklere bakıyor

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Hulkenberg, F1'e dönmek için tüm seçeneklere bakıyor
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 06:09

Eski Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg, gelecekte spora geri dönmek istediğini ve tüm seçeneklere baktığını belirtti.

Nico Hulkenberg, Renault ile üç yıllık anlaşmasının dolmasının ardından 2019 sonunda Formula 1'e veda etti ve şimdilik koltuksuz.

2021 için de koltuksuz bulamamış gibi gözüken Alman pilotun spora dönüp dönemeyeceği bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde RTL'de yorumculuk yapmaya başlayan Hulkenberg, şampiyonaya dönmek istediğini söyledi.

Hulkenberg, RTL'de şöyle dedi: "Fernando'dan sonra dönüş sırası bende! Çok fazla seçenek olmasa bile bir koltuk bulmak mümkün olabilir."

Hulkenberg'in seçeneklerinden bir tanesinin Haas olabileceği düşünülüyor.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Alman pilotun spora dönüşünü destekleyen isimlerden bir tanesi.

Verstappen, “Nico gridde bir yeri hak ediyor. Formula 1'de ondan çok daha yavaş olan pek çok pilot var. Ayrıca Nico harika bir adam." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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