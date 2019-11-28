Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

Nico Hulkenberg, Formula 1'de yarışmaya 2010 yılında başladı ancak istikrarlı bir sürüş çıkarsa da hiç podyum alamadı.

Hulkenberg, bu yılın ardından F1'e veda edecek ve kendisi geri dönebileceğinden pek emin görünmüyor.

"Bugün basınla olan son perşembe günüm olduğum için mutluyum! (gülüyor) Bu yılki son yarış olacak. Geleceğimle ilgili durum benim için sürpriz olmadı, kontratım olmayacağını biliyordum."

"İyiyim. Benim için kariyerimdeki bir dönem bitiyor, diğeri başlıyor. Beni neyin beklediğini bilmiyorum, kimse bilmiyor. Birkaç ay dinleneceğim ve ne yapacağıma karar vereceğim.

"Geri döner miyim bilmiyorum. Son yıllarda birileri ara verip dönmeyi başardı mı? Kvyat sadece bir örnek! Tabii ki hiçbir şeyi dışlamıyorum, fakat şu anda hiçbir şey bilmiyorum."

"Daha önce hiç kariyerime ara vermedim. Yedi yaşında yarışmaya başladım ve o zamandan beri durmadım - yarışlar benim hayatım oldu. Şimdi kendim için yeni bir pozisyondayım."

"Kişisel hayatımla ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ayrıca birkaç yıl önce başlattığım işe zaman ayırmak istiyorum."

Padokta kalmak için yedek pilot veya TV rolüyle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.

Hulkenberg ayrıca Renault hakkında da konuştu.

"Takımın birçok zorluğun üstesinden gelmesi gerekiyor. 2021'de çok şey değişecek, ancak ondan önce, 2020'de takımlar şampiyonasında gelişmeliler. Bu sezon takımın geri adım attığını söylemek istemiyorum, ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Takımı ilginç bir dönem bekliyor, onlara bol şans diliyorum."

"Onlarile yeni bir anlaşma yapmadığıma üzülmedim. Ne olduğunu gördüm. Muhtemelen istediğimiz sonuçların gelmemesi, takım üzerinde olumsuz etki yarattı."

Kariyerinde bir şeyi değiştirebilseydi, bunun ne olacağı sorusuna, "2012 Brezilya yarışı. Komikti. Geçen hafta televizyonda izledim!" yanıtını verdi.