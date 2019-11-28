Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
13 Saat
:
20 Dakika
:
12 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil
28 Kas 2019 19:25

Nico Hulkenberg, gelecekte Formula 1'e dönebileceğinden pek de emin olmadığını söyledi.

Nico Hulkenberg, Formula 1'de yarışmaya 2010 yılında başladı ancak istikrarlı bir sürüş çıkarsa da hiç podyum alamadı.

Hulkenberg, bu yılın ardından F1'e veda edecek ve kendisi geri dönebileceğinden pek emin görünmüyor.

"Bugün basınla olan son perşembe günüm olduğum için mutluyum! (gülüyor) Bu yılki son yarış olacak. Geleceğimle ilgili durum benim için sürpriz olmadı, kontratım olmayacağını biliyordum."

"İyiyim. Benim için kariyerimdeki bir dönem bitiyor, diğeri başlıyor. Beni neyin beklediğini bilmiyorum, kimse bilmiyor. Birkaç ay dinleneceğim ve ne yapacağıma karar vereceğim.

"Geri döner miyim bilmiyorum. Son yıllarda birileri ara verip dönmeyi başardı mı? Kvyat sadece bir örnek! Tabii ki hiçbir şeyi dışlamıyorum, fakat şu anda hiçbir şey bilmiyorum."

"Daha önce hiç kariyerime ara vermedim. Yedi yaşında yarışmaya başladım ve o zamandan beri durmadım - yarışlar benim hayatım oldu. Şimdi kendim için yeni bir pozisyondayım."

"Kişisel hayatımla ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ayrıca birkaç yıl önce başlattığım işe zaman ayırmak istiyorum."

Padokta kalmak için yedek pilot veya TV rolüyle ilgilenip ilgilenmediği sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.

Hulkenberg ayrıca Renault hakkında da konuştu.

"Takımın birçok zorluğun üstesinden gelmesi gerekiyor. 2021'de çok şey değişecek, ancak ondan önce, 2020'de takımlar şampiyonasında gelişmeliler. Bu sezon takımın geri adım attığını söylemek istemiyorum, ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Takımı ilginç bir dönem bekliyor, onlara bol şans diliyorum."

"Onlarile yeni bir anlaşma yapmadığıma üzülmedim. Ne olduğunu gördüm. Muhtemelen istediğimiz sonuçların gelmemesi, takım üzerinde olumsuz etki yarattı."

Kariyerinde bir şeyi değiştirebilseydi, bunun ne olacağı sorusuna, "2012 Brezilya  yarışı. Komikti. Geçen hafta televizyonda izledim!" yanıtını verdi.

Sonraki haber
Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak

Önceki haber

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
13 Saat
:
20 Dakika
:
12 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
01:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
05:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
02:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
05:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Yorum: 2021 F1 pilot pazarının anahtarı Hamilton'da

2
Formula 1

Valtteri Bottas boşandı

3
Formula 1

McLaren, Abu Dhabi’de güçlü bir sonuç almayı hedefliyor

3s
4
Formula 1

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak

2s
5
Formula 1

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

14dk

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil
F1

Hulkenberg, F1'e dönebileceğinden emin değil

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak
F1

Grosjean Abu Dhabi'de kış testlerinden bir taban kullanacak

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”
F1

Perez: “2020'de podyum için savaşmalıyız”

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız
F1

F1 takımları, 2020 lastiklerinin gecikmesinden rahatsız

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak
F1

Haas, Abu Dhabi'de paralel simülatör çalışması yapacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.