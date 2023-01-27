Hulkenberg: "F1'e ara vermek iyi geldi"
Nico Hulkenberg, Formula 1'den uzakta geçirdiği zamanın kendisi için 'olumlu' olduğunu ve kendisine düşünme fırsatı verdiğini söylüyor.
Hulkenberg, Racing Point/Aston Martin takımında yedek pilot olarak geçirdiği üç yılın ardından bu sezon Haas ile gride geri dönüyor.
Alman pilot, bu süre zarfında COVID-19 nedeniyle yarışamayan pilotların yerine beş kez yarıştı.
Daniel Ricciardo, Red Bull yedek pilotluk görevini zorlu bir 2022 sezonunun ardından 'kafasını toplamak' için bir şans olarak gördüğünü açıkça belirtti. Hulkenberg de Renault'dan ayrıldığında benzer bir durumda olduğunu itiraf ediyor.
Motorsport.com'a verdiği demeçte "Benim için çok olumlu oldu."
"Açıkçası, sadece kendi durumum hakkında konuşabilirim. Ama evet, 2019 her zaman harika değildi. O noktada bir süre uzaklaşmak istediğimi hissettim."
"Bir kez uzaklaştığınızda, işlerin nasıl gittiğine, ne yaptığınıza dair farklı bir anlayış ve yeni bakış açıları geliştiriyorsunuz."
"Pek çok şey üzerinde düşünüyor ve her şeyi gözden geçiriyorsunuz. Üç ayın çok olduğunu düşündüğünüz bir kış tatili bile aslında öyle değil çünkü hâlâ bir bağlantınız var, hâlâ çalışıyorsunuz. Bence ara vermek bana çok yardımcı oldu."
"Evlendim, baba oldum. Yani bunların hepsi oldu, hayat böyle. Ama bunun beni etkilemediğini düşünüyorum. Yani, tabii ki herkesi bir şekilde etkiliyor, ama daha çok profesyonel anlamda kopukluk oldu." dedi.
Hulkenberg, Aston Martin'deki yedek pilotluk görevinin onu sporun içinde tuttuğunu ve her hafta sonu performans gösterme baskısından uzakta, rahatlama şansı verdiğini düşünüyor.
Bununla birlikte yedek pilotluk, Hulkenberg'in yarış heyecanını ne kadar özlediğini de fark etmesini sağlamış.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Hulkenberg, "Eskisinden çok farklı bir roldü."
"Araçta her gün performans göstermek zorunda değilseniz, bu çok farklı bir duygu oluyor."
"Çok daha rahatsınız çünkü araçta geçirdiğiniz kötü günleri bir kenara bırakıyorsunuz."
"Bu açıdan bakıldığında rahatlamış oluyorsunuz ama aynı zamanda yarıştan aldığınız keyfi, heyecanı, coşkuyu da özlüyorsunuz. Benim için bu duygu galip geldi, geri dönmek ve bunu bir süre daha yapmak istiyorum." dedi.
Hulkenberg, verdiği aranın kendisine kariyeri ve yıllar içinde yaptığı seçimler üzerine düşünme şansı verdiğini de kabul ediyor.
Alman pilot, "Sanırım bunu daha önce de söyledim, geriye dönüp bakmak çok güzel bir şey. Elbette bazı şeyleri farklı yapardım. Ama geçmişe takılıp kalmanın anlamı yok. Ondan ders alıp, gelecekte düzeltmeye çalışmalı ve doğru olanı yapmalıyız."
"Bu süreç hakkında daha önce de söylediğim gibi, bir şeyler üzerinde düşündüğümde, olaylara farklı bir açıdan baktığımda, gelecekte için değiştireceğim bazı şeyler kesinlikle var. Ancak ayrıntılarına girmek istemediğim çok kişisel şeyler de var."
"Açıkçası, üst düzey bir takım için gerekli olan önemli noktaları belirlemek için kaçırdığım birkaç fırsat vardı, bu bir gerçek. Ama sanırım Haas'ın beni istemesinin bir nedeni var; hâlâ yetenekli olduğuma inanıyorlar." dedi.
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