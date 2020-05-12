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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, F1 dışındaki seçenekleri dikkate alacak

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Hulkenberg, F1 dışındaki seçenekleri dikkate alacak
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 10:31

Nico Hulkenberg, artık Formula 1 dışındaki serilerden gelen teklifleri de dikkate alacağını söyledi.

Nico Hulkenberg, 2019 sezonunun ardından Renault'daki koltuğunu Esteban Ocon'a kaybetti ve şimdi herhangi bir seride mücadele etmiyor.

Daha önce 2020'yi kenarda geçireceğini doğrulayan Hulkenberg, 2021 yılında Formula 1'e dönmek istediğini doğruladı.

Ancak gerçekçi bakıldığında 32 yaşındaki sürücüye geri dönüş fırsatı verecek çok fazla takım yok gibi görünüyor.

Eski Williams ve Force India sürücüsü Hulkenberg, artık diğer serilere de ilgi gösterdiğini doğruladı.

DPA'ya konuşan Alman pilot, "Her şey sporların perspektiflerine bağlı."

“Formula 1 elbette en önemli seri, ancak çekici olan başka seriler de var ve Formula 1'de benim için iyi bir olasılık yoksa, etrafa bakacağım.” dedi.

Alman pilot, hali hazırda birkaç teklif aldığını da doğruladı.

Hulkenberg, “Bu güven verici ve olumlu bir şey. Yarış açlığımın devam ettiğini ve kesinlikle ellerimi tekrar direksiyonun üzerinde tutmak istediğimi fark ettim.

“Ama şu anda tahmin edilemez çok fazla şey var. Takımlar hayatta kalmak için savaşıyorlar. Bu yüzden sürücü konuları, onlar için en zorlayıcı sorular değil." dedi.

Hulkenberg, F1'de bütçe sınırının azaltılması fikrine de destek verdi.

“Büyük takımların harcayabildikleri ile küçük takımların ne kadar harcadıkları arasındaki fark kesinlikle çok aşırıydı."

“Sonuçta Formula 1 bir eğlencedir ve bir takımın eğlenmek için yüz milyonlarca dolar harcamak zorunda olduğunu düşünmüyorum."

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Editör Kemal Şengül

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