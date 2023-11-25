Hulkenberg: "Gaza erken bastım ve aracın kontrolünü kaybettim"

Hulkenberg, Abu Dabi GP 1. antrenman seansında koltuğunu Oliver Bearman'a teslim ettiği için seansta tur atamamıştı.

2. antrenman seansı ise, Carlos Sainz'ın 3. virajda otomobilinin kontrolünü kaybetmesi ve bariyerlere zarar vermesi sebebiyle durdurulmuştu. Seansın tekrar başlamasının ardından bu kez Hulkenberg, bir kırmızı bayrak seansı daha başlattı.

Hulkenberg, 1. virajın çıkışında gaza erken bastığı için otomobilinin kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Hulkenberg'n otomobili pist üzerinde durduğu için kırmızı bayrak çıkarıldı.

Seansın ardından konuşan Hulkenberg, "Birinci virajda otomobilin kontrolünü kaybettim. Yanal olarak yol tutuşum sınırlıyken gaza erken bastım ve otomobili agresif bir şekilde kaybettim" dedi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23

İki seansta da çok fazla tur atamayan Hulkenberg'e, yarın için öncelikleri sorulduğunda Hulkenberg, "Benim önceliğim otomobille pistte daha rahat olmak. Otomobille biraz uyum, biraz ritim ve güven bulmaya çalışıyorum. Ancak pistin sıcak ve gündüz seansında olacak olması bize fayda sağlamayacak." dedi.

F1'de rekabetçi olmayan seanslarda kırmızı bayrak çıktığında zaman durdurulmuyor. Kırmızı bayrak altında kaybedilen zamanın telafi edilmesi gerekip gerekmediği kendisine sorulduğunda Hulkenberg, "Bence bu çok adil olur. Programın geri kalanının nasıl değiştirilmesi gerektiği, TV süreleri ve tüm bu şeylerin başka sonuçları da var."

“Muhtemelen düşündüğümüz kadar kolay değil. Ama açıçası Carlos’un kırmızı bayrağı ve bariyer onarımı ile 20 dakika kaybettik. Bu muhtemelen ileride konuşulacak bir konu olacak.” dedi.