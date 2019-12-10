Hulkenberg, Enstone'a veda etti
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Nico Hulkenberg, geçtiğimiz günlerde Renault'nun Enstone fabrikasında düzenlenen parti ile Fransız ekibe veda etti.
2016 yılının ardından Force India'dan Renault'ya geçiş yapan Nico Hulkenberg, üç yıllık maceranın ardından takıma veda etmişti.
Pazartesi günü İngiltere'deki Enstone fabrikasına giden Hulkenberg, buradaki çalışanlarla vedalaştı ve ardından imza fotoğraf ile imza isteklerini kırmadı.
Hulkenberg salı günü de Fransa'daki Viry motor fabrikasını ziyaret edecek.
Gelecek sezon Renault'da Hulkenberg'in yerini genç pilot Esteban Ocon alacak.
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|Editör
|Денис Буденков
Hulkenberg, Enstone'a veda etti
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