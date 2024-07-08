Hulkenberg: "En iyi beşinci takım olma mücadelesindeyiz"
Nico Hulkenberg, getirdiği güncellemelerle Haas'ın en iyi beşinci takım olma yolunda ilerlediğini söylüyor.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Haas, şu anda Takımlar Şampiyonası'nda 27 puanla yedinci sırada yer alıyor.
Britanya Grand Prix'sinde Hulkenberg, altıncı sıradan başladığı yarışı aynı pozisyonda tamamladı ve geçtiğimiz hafta Avusturya'da olduğu gibi takımına 8 puan kazandırdı.
Alman pilot, araca getirdikleri güncellemenin etkisini gösterdiğini söyledi ve bundan dolayı mutlu olduğunu ekledi.
"Açıkçası tekrar sekiz puan almak, üst üste iki kez altıncı olmak güzel ve ödüllendirici bir duygu."
"Beklenmedikti ama hak ettiğimizi biliyorsunuz, bunun için çok çalıştık. Hata yapmadık ve iyi bir stratejimiz vardı."
"Artık eminim ki güncelleme gerçekten araca bir şeyler kattı. Şu anda en hızlı beşinci takım olma mücadelesinde olduğumuzu düşünüyorum."
"Bu hafta sonu, özellikle diğer orta sıra takımlarla ve ayrıca üst sıralardaki takımlarla aramızdaki farkı bir ölçüde kapattık gibi görünüyor."
"Bu sezon oldukça istikrarlıydık ve bence bunu devam ettirebiliriz."
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